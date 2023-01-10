港協發信予轄下體育總會　要求名稱冠以「中國香港」

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會 （下稱港協）近日致函轄下體育總會，要求所有體育總會於限期前將名字冠上「中國香港」名義，由於各總會改名需通過一定程序，港協定出今年7月為限期。如有總會不遵從，將有機會影響獲資助的資格。

自去年香港欖球隊於南韓作賽發生「國歌風波」，港協已向旗下總會發出相關出外比賽的國歌國旗指引，避免再發生尷尬事件。近日，港協向總會發出信件，引用基本法規條所列明，「香港特別行政區的教育、科學、技術、文化、藝術、體育、專業、醫療衛生、勞工、社會福利、社會工作等方面的民間團體和宗教組織可同世界各國、各地區及國際的有關團體和組織保持和發展關係，各該團體和組織可根據需要冠用『中國香港』 的名義，參與有關活動」。

港協轄下有83個體育總會，總會負責推廣、培訓、發展、遴選運動員，以致裁判及教練培訓等工作。目前，約只有10多個總會冠以「中國香港」，如中國香港單車總會有限公司、中國香港游泳總會、中國香港賽艇協會、中國香港體操總會、中國香港柔道總會及中國香港空手道總會有限公司等，而其餘大部份均未有用上「中國香港」冠名。港協以今年7月1日為總會改名的限期，指相信已有足夠的時間。