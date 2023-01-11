曼聯炒查爾頓闖英聯盃4強　強勢衝冠軍！

曼聯復甦劍指冠軍！周三(11日)凌晨英聯盃8強大戰，曼聯半力出擊下主場3比0大勝英甲球隊查爾頓，繼2021年後再度殺入4強，距離冠軍只差2步。曼聯喺各項賽事已經錄得8連勝，係「紅魔鬼」4年來最長嘅連勝走勢，領隊坦哈格豪言入4強冇咩大不了，捧盃先係終極目標！

面對低兩班嘅查爾頓，曼聯今場起用多位後備，17歲青訓中場美諾首度擔正，龍門亦用老將湯希頓把關。曼聯全場控制戰局，21分鐘由安東尼馬菲奧斯禁區外妙射彎入；查爾頓之後負隅頑抗，曼聯尾段換入拉舒福特、卡斯米路等主力，最終「福仔」喺90分鐘同94分鐘連下兩城，為曼聯大勝3比0。

曼聯喺坦哈格嘅領導下愈踢愈好，自上年11月開始遇神殺神，各項賽事連贏8場，係自2018年12月至19年1月8連勝後，曼聯近4年最長連勝走勢。今仗錄得執教生涯第300勝嘅坦哈格表示：「入4強冇意思，贏冠軍先係最重要，我哋要逐場逐場去睇，即管睇下4強抽籤係點，我哋會準備好任何挑戰。」

同日另一場英聯盃8強賽事，紐卡素憑丹般恩、祖連頓各建一功，主場以2比0擊敗李斯特城。周四(12日)凌晨會進行最後2場8強戰，包括諾定咸森林迎戰狼隊，以及修咸頓主場鬥曼城。