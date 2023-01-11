港超聯　深水埗簽4名新兵　郭嘉諾：仲有球員會嚟

今季未曾打開勝利之門的港超聯球隊深水埗，周三（11日）宣布簽入4名新兵，包括權宰憼、沈云燮、捷西斯及歐健希。主教練郭嘉諾透露球隊增兵計劃未完，之後或再有球員加盟，期望球隊變得更有競爭力。

今次4名新兵之中，以曾為基達菲在西乙上陣的西班牙後衞捷西斯最具名氣，主教練郭嘉諾承認此子透過西甲足球學校介紹，屬於球隊的重點收購，希望未來會有更多「狂牛兵」來投。至於另外兩名南韓外援沈云燮、權宰憼，「嘉諾Sir」則指二人今次加盟屬於幫忙性質：「沈云燮係我教台南市FC個陣嘅舊部，因為台企甲正值休季，所以揾佢過嚟試3個月，真係好低人工，我都對佢唔住；另外權宰憼好後生只係20歲，履歷無咁勁，嚟到係想尋求進步。」

連同本地年青球員歐健希，深水埗暫時在冬季轉會窗已簽入4名新兵，但「嘉諾Sir」指對陣容尚未滿意，透露或再有球員加盟：「前鋒同後衞仲想增強，依家同友會傾緊借人，係仲有球員會嚟嘅，但都要睇資金有幾多。」而對於早前有多名年青球員離隊，「嘉諾Sir」則解釋球隊目前需要以成績行先：「我哋成績暫時唔容許，再畀年青球員慢慢拎經驗同成長，為咗更有競爭力，都要取捨同犧牲。始終揾贊助都要有成績，針無兩頭利，希望之後再畀返多啲機會佢哋踢。」

至於西班牙外援捷西斯周二（10日）晚才抵達香港，翌日隨即參與操練，他坦言感到非常疲倦，但現已躊躇滿志，希望幫助球隊擺脫困境：「我知道球隊面對緊困難，但其實只要大家齊心努力，就可以改變依家嘅情況。」

此外，捷西斯與曾經效力夢想駿其及夢想FC的柏保路，同樣出身自西維爾青年軍，他透露自己來港發展前，曾經詢問這名舊隊友的意見：「佢話香港係1個好正嘅城市，覺得我會好享受呢度嘅生活。」

【球員檔案】

捷西斯

Jesús González Díaz

位置：後衞

球衣號碼：24

球衣註冊名：J.DIAZ

出生日期：1994年 1月 7日（29歲）

身高：1米82

國藉：西班牙

曾效力球會：西維爾C隊（西班牙）-Mérida AD（西班牙第3級別）-基達菲（西班牙乙組）-薩拉戈薩B- Atlético Astorga FC(西班牙第5級）- CD Ciudad de Lucena（西班牙第5級）- Coria CF（西班牙第5級）- 富蘭克林·皮爾斯大學 （2022年美國國家大學體育協會足球聯賽division 2冠軍）

歐健希

Au Kin Hei

位置：中場

球衣號碼：95

球衣注冊名：Matthew

出生日期：2001年 5月 10日（21歲）

身高：1米85

出生地：香港

曾效力球會：沙田

權宰憼

KWON Jae Yeong

位置：中場

球衣號碼：7

球衣註冊名：JAEYEONG

出生日期：2002年 10月 15日（20歲）

身高：1米69

國藉：韓國

曾效力球會：Rino's Vancouver Soccer Club（加拿大第5級別聯賽）

沈云燮

SIM Woon sub

位置：中場

球衣號碼：42

球衣註冊名：WOONSUB

出生日期：1990年 2月 24日（32歲）

身高：176cm

國藉：韓國

曾效力球會：奈比都足球會(緬甸）-寧平水泥足球會（越南）-隆安同心足球會（越南）-伊洛瓦底聯（緬甸）-金邊皇冠（柬埔寨）-關丹FA(馬來西亞）-皇家警察（馬來西亞）-艾拉華特葉里溫足球會（阿美尼亞）-金浦足球會（韓國K3)-楊州巿民(韓國K3)-台灣鋼鐵（台灣）