沙特擺陣騷哥利　皇馬矢志衝冠捉蝙蝠

西班牙超級盃假沙特阿拉伯舉行，初賽皇家馬德里對華倫西亞。呢項賽事由2019至20年球季擴軍成4角賽，皇馬同巴塞都係鐵膽，皇馬近3屆兩度奪冠，3年前亦曾喺初賽3比1贏華倫西亞，今仗兩隊爭入決賽，皇馬值得重視，雙方近6次交手皇馬5勝1負，往績佔絕對上風，皇馬讓一球照捧上盤。（周四凌晨3時開賽）

皇馬世盃後保持好表現，復賽即以2比0擊敗華拉度列，法國射手賓施馬梅開二度，似向法國領隊迪甘斯「示威」，西班牙盃又憑洛迪高高斯一箭定江山1比0小勝卡些連奴，不過上仗西甲對維拉利爾輸1比2，皇馬該仗派出零本土陣容，打破球會121年歷史，引起球圈熱烈討論，不過最大問題係佢哋輸咗波，嚟到西超盃若然又係派零本土人腳，今場點都要贏波交代。

「蝙蝠軍團」華倫西亞西甲復賽落筆打三更，作客維拉利爾雖有卡雲尼開紀錄，但之後連失兩球反輸1比2，其後西班牙盃3比0大勝CF拉紐西亞，不過上仗西甲主場對護級嘅卡迪斯又輸0比1，聯賽2連敗，狀態差成咁，對住「銀河艦隊」難望爆冷。