想逼死C朗？沙特另一豪門破紀錄年薪斟美斯

C朗以2億歐元破世界紀錄年薪空降沙特阿拉伯球會艾納斯，震動全球，土耳其傳媒爆出另一震撼消息，就係實力更勝艾納斯嘅沙特另一豪門希拉爾，打算開出3.5億歐元年薪邀請美斯加盟，如果成事，C朗嘅年薪世界紀錄將被美斯打破，C朗將被逼入絕境。

美斯同巴黎聖日耳門將於今夏約滿，暫時只傳出美斯口頭同意留隊，但未有實質性進展，此時爆出C朗以2億歐元加盟沙特艾納斯，成為全球最高薪球員，會否影響美斯嘅續約決定，就要佢自己先知。

土耳其傳媒Sabah爆料，實力更勝艾納斯、曾4奪亞冠寶座嘅希拉爾，看見C朗空降沙特後引起嘅連串效應，因此亦蠢蠢欲動，希望邀請C朗死敵美斯加盟，製造更轟動新聞，至於開出3.5億歐元年薪超級待遇，比C朗嘅2億歐元年薪高出甚遠，消息有待確認。

目前美斯在巴黎聖日耳門嘅年薪係1.35億歐元，已經攞咗世盃一切完滿嘅美斯，相信已開始籌劃掛靴安排，面對3.5億歐元誘惑未必抗拒到，反正已經有C朗引路，佢一齊去沙特挖金養老亦屬正路，而且美斯本身早就係沙特旅遊大使，同沙特早有關聯，空降沙特並唔出奇。

只係一心諗住喺沙特做土皇帝嘅C朗，到時又會畀美斯壓住，生涯尾段仲可以點樣反壓美斯？