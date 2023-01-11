杜凱琹林兆恒取世錦賽單打資格

世界乒乓球錦標賽亞洲區外圍賽正於卡塔爾多哈舉行，香港的林兆恒、杜凱琹以及李凱敏/吳詠琳分別取得男單、女單及女雙資格，連同日前所得混雙及女雙資格，港隊已奪5張世錦賽入場券。

世界乒乓球錦標賽亞洲區外圍賽1月7至13日於卡塔爾多哈舉行，日前與朱成竹奪得女雙資格的杜凱琹昨日轉戰女單賽事，這位世界排名第9港將首圈輪空，次圈面對中華台北的李昱諄未受考驗，以直落4局橫掃對手，取得世錦賽女單資格。小將吳詠琳則首圈擊敗新加坡的魏睿萱，但以0：4不敵世界排名高踞第2的中國球手陳夢，另外朱成竹亦不敵印度球手，兩人轉戰名次賽兼次階段選拔。

男單方面，林兆恒首圈擊敗沙地阿拉伯的Azzam Alim，惟次圈不敵南韓的趙承敏跌落名次賽，面對印度的 Harmeet Desa成功以局數4：1取勝，獲得世錦賽資格。何鈞傑則在名次賽0：4不敵印度球手Manish Utpalbhai Shah，要進入第三階段選拔。

港隊於女雙亦有好表現，年輕組合李凱敏／吳詠琳首圈不敵中國勁敵陳夢／王藝迪，轉戰第二階段與新加坡組合激戰7局後，以4：3取勝，再添世錦賽入場券。