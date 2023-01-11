留力打吡出副選　曼城細盤有錢「修」

今晚英聯盃8強重頭戲，「聖人」修咸頓主場硬撼「藍月亮」曼城。修咸頓護級大過天，對盃賽有心無力，不過曼城客場甚少大炒，下仗又要出戰打吡，隨時留力見好即收，3.5球入球細有計。（有線661及601台周四凌晨4時直播）

雖然修咸頓早前怒炒夏辛侯迪，搵嚟新帥尼敦鍾斯接手，但表現未見起色，各項賽事近6仗僅得2勝4負，單計聯賽更錄得4連敗，嚴重打擊士氣。「聖人」依家喺聯賽包尾，護級形勢水深火熱，重要性遠高於英聯盃，而且輸畀曼城都好正常，相信佢哋識得揀波踢，今仗唔會搏盡。

曼城近年頗為重視英聯盃，過去曾8次奪冠，單計近9屆便6度封王。不過「藍月亮」有多名主力喺早前出戰世盃，例如奇雲迪布尼、貝拿度施華等歸隊後明顯有疲態，主帥哥迪奧拿亦要作出輪換，其中上圈英聯盃以3比2淘汰衞冕嘅利物浦，便派出列高路易斯、高爾彭馬等新仔，儘管上場英足盃大勝車路士4比0晉級，其實哥帥亦收起夏蘭特、迪布尼等主力。

更重要係曼城下仗聯賽要作客同市死敵曼聯，由於要追趕榜首阿仙奴，呢場曼市打吡更加不容再失。翻查紀錄，「藍月亮」近7仗作客，有6次開3球或以下，今仗殺雞焉用牛刀，出祖利安艾華利斯、基亞利殊都夠殺，隨時領先後hea住踢小勝晉級，為下仗打吡做好準備，捧3.5球細盤最上算。