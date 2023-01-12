曼城英聯盃出局　曼聯抽靚籤穩入決賽

英聯盃4強誕生！周四(12日)凌晨上演最後2場8強賽事，大熱門曼城面對修咸頓倒灶，作客吞2蛋出局。勁敵出局益晒曼聯，「紅魔鬼」4強抽靚籤對諾定咸森林，被一致睇好可以順利殺入決賽，另一場4強就由紐卡素對修咸頓，兩回合賽事會喺今個月底舉行。

曼城為留力周六(14日)晚曼市打吡，今場正選收起艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼等主力，結果被修咸頓殺個措手不及，23分鐘錫高馬拉禁區內快射先開紀錄，曼城驚魂未定，5分鐘後再被迪贊尼普30碼乖巧笠入，半場已經落後2球。

半場期間曼城連換奇雲迪布尼等3人入場，艾寧夏蘭特亦喺早段入替，雖然拎番唔少攻勢，但就未能撕破修咸頓防線，最終「聖人」爆冷2比0淘汰曼城。另一場8強賽事，諾定咸森林主場1比1打和狼隊，最後憑互射12碼贏4比3晉級。

4強抽籤亦隨即舉行，作為「英超Big6」唯一生還嘅曼聯，抽中對諾定咸森林，今季成績大躍進嘅紐卡素就抽中對修咸頓，英聯盃4強採兩回合制，賽事會喺1月23日同30日開始嘅兩個周中舉行。