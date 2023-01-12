大坂報喜退出澳網：希望孩子將來可看我比賽

擁有四個大滿貫錦標的日本名將大坂直美，在社交平台宣布懷孕，即將休戰，並揚言明年將會再戰澳網。

今年的澳洲將於下周一（16日）展開，而自從去年9月在東京的泛太平洋賽之後，大坂直美一直沒有比賽，周三她在個人社交平台向球迷報喜:「急不及待想回到賽場，但2023年要迎接小生命。」她以英語及日語寫上了即將當媽的心情，並放上了一張超聲波確認有孕的照片，「這幾年充滿樂趣，但我找到了人生中另一個挑戰，將會更有趣....我正為未來前進，其中一樣是希望我的孩子將來看比賽時，告訴別人『這是我媽媽』。」

這位25歲的前世界「一姐」已退出今屆澳網，而澳網賽會亦確認了消息，「2023這一年對我是重要一課，我期待再與大家見面，2024年澳網我會回來的，永遠愛你們。」大坂揚言一年後重返戰場。

大坂最近一場比賽已經是去年9月在家鄉出戰東京的泛太平洋公開賽，當時在第二圈因傷病而退賽，目前世界排名位列47，而她先後曾贏過4項大滿貫冠軍，當中包括2019及2021年捧走澳網，早前她被福布斯評為2022年體壇富婆，收入達5110萬美元。