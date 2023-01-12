ABL印尼站揭幕　東方鬥黑熊爭五連勝

東南亞職業籃球聯賽（ABL）印尼站今晚（12日）揭幕。目前高踞聯盟榜首的香港東方再遇澳門黑熊，射手梁嘉顯提醒球隊不要鬆懈，延續連勝氣勢。（香港國際財經台76台、HOY資訊台78台、有線661及601台今晚7時直播）

香港東方闊別3年回歸ABL，勢頭擋都擋不住，在新加坡站連挫曼谷老虎、澳門黑熊、新加坡騰飛之獅和印尼泗水羅浮宮，錄得4連勝。其中，上場對泗水羅浮宮，梁嘉顯首度正選上陣，打足全場取得21分6助攻，其他小將同樣有好表現，蘇利文攻入18分，徐遠征交出13分6籃板6助攻，幫助球隊大勝51分。ABL採用4外援制，他們發揮固然重要，但本土球員同樣有力左右勝負，上場華將的強勁火力及嚴密防守（把對手得分限制到50分）正是證明。

東方今場對手是黑熊。上次交手，東方在第三節一度進攻失靈，靠著巴錫關鍵時刻挺身而出，才險勝6分。雖然黑熊在新加坡站僅得1勝3，暫列聯盟第6，但他們上場以109：85力挫老虎，無疑是一支強心針。正如梁嘉顯所說，東方切忌鬆懈：「可能其他球隊狀態未到最佳，或者和外援未磨合得好。我們不能鬆懈，要積極打好每一場。」

今日賽程

香港東方vs澳門黑熊

地點：巴淡島Hi-Test體育館

時間：晚上7時