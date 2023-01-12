「精英制」下的板仔掙扎　陸俊彥要衝破循環

流行是一個循環。

東京奧運後，我們的鞋櫃添了一雙板鞋，踏著滑板，歪歪扭扭滑幾步，自覺年輕不少，連《施政報告》也湊熱鬧，指明推廣這個「城市運動」。但要走出循環，培養專業的板仔板女，談何容易。「香港行精英制，運動員有獎才有資源。我幸運入到體院，但很多人永遠差少少，差少少，到某一刻不得不向現實低頭。」陸俊彥一語道破。在精英制下，分一些資源給不是「精英」的人，是最迫切的事。

圖：林卓臻、文：許思彤

陸俊彥的名字，香港滑板界無人不曉，用「OG」（Original Gangster）形容不為過，但俊仔說，他只是一個普通板仔：「以前是，現在是，將來也是。」俊仔13歲開始踩板，當年滑板風氣盛行，樓下沙田公園、尖沙咀文化中心、灣仔稅務大樓都是英雄地，動輒有數十、過百人聚首。「會大嗌：『尖沙咀人來踩場啦！』」他笑著回味。「說誰好勁，玩到石壆有火花，我心想真的嗎，睇過。」

雙腳一蹬，木板和滾輪翻滾，用五花八門的Trick換鋪天蓋地的喝采，板仔的喜歡很純粹，卻被貼上「好嘈」、「好曳」的標籤。「我不敢說滑板沒壞孩子，但調轉，其他運動沒飲酒、講粗口嗎？分分鐘多過我們。」他沒好氣道。撕掉標籤，板仔重複著跌倒、爬起來的日常，堅持不比人少一茶匙。「板仔要求高，不輕易放棄，有時練兩個月才有一個新Trick，不是個個頂到。」頂住了，才有今天的俊仔。

俊仔於2010、2013年亞洲極限錦標賽奪金，2014年亞洲沙灘運動會摘下一金一銅，也參加過雅加達亞運。「哎呀！都2023年了，還說14年的事，沒Feel的。」我們習慣用成績、獎牌衡量運動員的價值，他聳聳肩：「我不在乎這些，難道日日揹住金牌，逢人便問：『你想看嗎？』」無關結果，比賽是認清自己的過程。「你以為自己好勁，出去『嘩』一聲，被人侮辱完，再修練過囉。」

東京奧運新增滑板項目，俊仔無緣參加，卻切身感受到奧運效應：「香港小朋友十多歲才開始踩板，家長怕太細個踩，跌死個仔啊！但看見13歲（西矢椛）贏奧運冠軍，『好吧，5歲學差不多了。』」不少板仔當上教練，幫補生計，更重要是，滑板形象變了：「觀眾會問，為什麼奧運選手攬頭攬頸，明明敵對的！哪有人戴著耳筒，邊聽歌邊比賽？成件事好Young，好正面。」

千禧年的滑板熱潮重現，隨處可見板仔Tee、闊褲襯帆布鞋，海邊走走，常有人滑著滾輪呼嘯而過，連《施政報告》都指明推廣這個「城市運動」，但付諸實行，離不開資源兩個字。

說來矛盾，滑板文化源自街頭，追求自由不羈，但身在香港，當一個職業板仔，要麼獲得商業贊助，要麼走入體制。俊仔做了開荒牛，於2017年成為精英運動員，同時無數人不符合條件，被迫向現實低頭：「入體院條件是全國前三，我隊友拿『梗頸四』。他差嗎？也許只差少少運氣。運動員生涯有限，尤其小眾運動，比賽本已不多，今次不行，幾時才有下次？」

滾軸運動作為「B級」項目，級數未夠，不設教練或訓練場地，只有健身、物理治療和少量資助，但對「練Trick都要愁斷板」的板仔來說，已是奢侈。「在精英制下，分一些資源給有潛力的人，可由一塊滑板開始。否則一塊幾百元，一個月兩塊一千元，還要換轆、換鞋，樣樣靠自己很難。」對《施政報告》，俊仔「appreciate」外，沒太大反應，畢竟核心問題不變，即使改變，也長路漫漫。「遲到好過無到吧。」他笑道。