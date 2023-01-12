澳網下周開打　拿度衞冕第1擊有難度

拿度在澳網前的慈善賽玩得相當投入。(Getty Images)

下周一展開的澳網正賽，周四（12日）進行了抽籤，隨着「一哥」艾卡華斯因傷棄賽，西班牙天王拿度成為男單頭號種子，首圈即接受英國新星佐柏（Jack Draper）的挑戰，而前「一哥」梅萊則遇到下下籤，首仗面對13號種子貝納天尼，隨時「一輪遊」。

36歲的拿度肩負着衞冕，他今年仍受到傷患的困擾，踏入新一年已經輸兩場，展開衞冕第一擊將面對21歲的年輕新星佐柏，對他來說都是一個考驗；而塞爾維亞球王祖高域將時隔一年後重返墨爾本公園，被列為4號種子的他如果要與拿度相遇，將是在決賽，並有機會8強面對澳洲「壞孩子」基治奧斯，首圈將對住西班牙的芭娜（Roberto Carballes Baena）；反觀其老友英國球星梅萊的籤運麻麻，首仗就面對13號種子貝納天尼。

至於女單方面，「一姐」施禾德被列為頭號種子，而早前因傷被迫退出熱身賽的英國天才少女華度加奴，首圈將面對德國的歌柏迪舒（Tamara Korpatsch），並有機會在次圈碰到7號種子的美國名將歌莉嘉芙。

此外，值得一提是中國有10名球手躋身今屆澳網正賽，這是歷年來首次，其中17歲的商竣程淘汰了匈牙利的皮洛斯，成功躋身個人首個成年組的大滿貫男單正賽。

澳網是今年首個大滿貫賽事，將於1月16至29日在墨爾本上演。