「同區打吡戰」唔衰得 富咸大勇迎擊車仔

今晚英超補賽，富咸主場同車路士合演倫敦「富林區打吡」。富咸愈戰愈勇，世盃後聯賽連盃賽4連勝，主場出擊必定趁旺勢追擊車路士。「藍戰士」近期傷兵滿營，主要集中喺中後場，對同區宿敵隨時以攻代守，今場推介2.5球入球大。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

富咸係英超今季3支升班球隊入面，表現最佳一隊，現時排喺第7位，比少踢一場嘅西倫敦同區球隊車路士，仲要多3分，呢個暫時亦係球隊近年喺英超嘅最佳成績。富咸聖誕新年快車加埋英足盃，豪取4連勝，當中英超3連勝更係近10年第一次，狀態弗到漏，即使今場塞爾維亞前鋒阿歷山大米祖域因累積黃牌停賽，其餘球員都可頂替入波責任。

此外富咸今季喺卡雲農舍球場表現出色，只不敵新土豪紐卡素及狀態大勇嘅曼聯，進取踢法每每令對手透不過氣，今季9場主場聯賽，8次開3球或以上，預料今仗一樣會對傷兵滿營嘅車仔展開狂攻。

樸達保烏紗盡地一煲

車路士受傷兵問題影響，狀態極度低迷，近7場正式賽事只得1勝1和5負，尤其近兩場分別喺英超及足總盃畀曼城雙殺，今場再輸領隊樸達真係會烏紗不保。好彩佢哋對上7次聯賽對富咸全勝，心理上有番啲優勢，既然球隊十字兵重災區集中於中後場，倒不如放開懷抱同富咸鬥攻，預料會係一場入球騷，推介入球大。