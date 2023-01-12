ABL印尼站出師不利　東方不敵黑熊連勝斷纜

東南亞籃球邀請賽（ABL）來到印尼站，香港東方似乎未適應新環境，前三節被澳門黑熊壓著打，即使基拔完場前半分鐘射入三分，追剩3分差距，但隊友未能把握最後一擊，以67：71飲恨，四連勝斷纜，將於周六（14日）對泗水羅浮宮。

香港東方闊別三年回歸ABL，在新加坡站連挫曼谷老虎、澳門黑熊、新加坡騰飛之獅和印尼泗水羅浮宮，以全勝姿態高踞榜首，今周轉赴印尼再鬥黑熊。

是日印尼氣溫近30度，當地場館出名冷氣弱，東方似乎尚未適應，入局頗慢，4分鐘過去才由托查摩利路斯上籃開齋。東方不時跣腳或「牛油手」，單節錄得6次失誤，靠麥洛連獨取8分，咬緊14：17。惟這個加拿大籍中鋒次節累積3犯，短暫退下火線，幸有後備的基拔和梁嘉顯填補火力，徐遠征緊纏對手，半場落後30：35。

巴錫上半場被凍結，第三節總算「破蛋」，再妙傳麥洛連入樽。但黑熊火力強勁，先有Dequan Abrom連取6分，再有DeAngelo Hamilton射入兩球三分，一度拉開15分。梁嘉顯回應一記外投止血，落後43：53進入決勝節。

東方找回遲來的手感，托查摩利路斯和基拔合力打出9：0的攻勢。基拔開火之餘，在籃底硬食DeAngelo Hamilton進攻，被肘擊胸口，惟球證未有吹罰。黑熊洋將頻頻殺入內線，東方靠麥洛連和基拔追分，後者在最後36秒外投命中，追剩3分差距，對手壓力下走步違例，可惜巴錫和梁嘉顯接連射失三分，以67：71落敗，今季首嘗敗仗。

麥洛連15投8中，取得全隊最高的20分15籃板。托查摩利路斯同樣交出「雙雙」16分11籃板。基拔後備上陣，攻入16分。巴錫手感冰冷，8投1中僅得2分，但有10助攻。黑熊方面，Isaiah Wade和Dequan Abrom取得22分和21分。

托查摩利路斯賽後讚賞對手表現：「比起上次交手，他們攻守都有調整，開局已打得非常進取和強硬，相反我們還未準備好，上半場出現很多失誤。但即使我們打不好，最後只是輸4分。」他相信球隊會重上勝軌：「我們有很好的教練和球員，只要專注和準備好，絕對能反彈。」

球員數據

麥洛連/20分、15籃板、3封阻

基拔/17分、7籃板、2偷波

托查摩利路斯/16分、11籃板、5助攻

梁嘉顯/6分、3分球6投2中、1偷波

徐遠成/4分、7籃板、1封阻

徐遠征/2分、3助攻、1偷波

巴錫/2分、5籃板、10助攻