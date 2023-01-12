女友官宣大哨求婚成功　第4次做老襯

巴西球星「大哨」朗拿度傳喜訊，佢女友Celina Locks喺社交媒體宣布，接受朗拿度求婚，兩人將結為夫婦，亦係朗拿度第4次做老襯。

46歲嘅朗拿度之前有過3段婚姻，有4個仔女，呢隻冇腳嘅雀仔近年終於安定落嚟，2015年開始同比佢細14年嘅巴西模特兒Celina Locks開始約會，至今8年仍然糖黐豆，經常喺社交媒體放閃，嚟到2023終於修成正果。

朗拿度同Celina Locks拍拖後亦發展個人事業，先後成為西甲華拉度列及巴甲高士路班主，雖然球隊並非爭標隊伍，但喺佢影響之下都平穩發展。

大哨有過4段婚姻同無數女友，首段婚姻1999至2003妻子Milene Domingues，生咗大仔Ronald Domingues、然後同Daniella Cicarelli短暫嘅第2段婚姻，第3任妻子Maria Beatriz Antony喺2008至2012，生咗兩個女兒Maria Sophia同Maria Alice，另外同一名待應有個私生子Alexander。

同Celina Locks拍拖時間已經超過晒前3任妻子，似乎尋覓半生終於搵到真愛。