菲歷斯災難處子戰　食紅牌累車路士輸波！

周五(13日)凌晨英超賽事，上「車」唔夠48小時嘅祖奧菲歷斯，為車路士閃電披甲即經歷災難，呢位葡萄牙國腳喺下半場因粗野飛剷直接食紅牌，連累球隊作客1比2不敵富咸，各項賽事連輸3場，祖奧菲歷斯嚟緊仲要停賽3場，向球迷潑一盤冷水。

喺史達寧、基斯甸普列錫受傷，奧巴美揚被打入冷宮下，由馬體會借用唔夠48小時嘅祖奧菲歷斯亦要正選上陣，不過車路士表現仍然低沉，25分鐘富咸翼鋒韋利安左路殺入中間起腳，省中杜利奧查洛巴改變方向彈入，半場富咸領先1比0。

車路士換邊後2分鐘追平，高列巴尼喺門前混戰射入，正當車仔諗住乘勝追擊，祖奧菲歷斯喺58分鐘控波甩腳，情急下飛剷搶波踢中對手，被球證直接出示紅牌。踢少1個嘅車路士即陷劣勢，73分鐘富咸由卡路士雲尼斯奧斯頂入致勝球，車路士輸1比2完場。

車路士斥資1,600萬鎊借祖奧菲歷斯4個月，隨住佢食紅牌要停賽3場，未來1個月比賽都唔使預佢，領隊樸達賽後表示：「呢個係前鋒式嘅攔截，佢冇任何惡意，但我明白紅牌嘅決定。菲歷斯本來踢得好好，你睇到佢嘅質素，所以紅牌係特別失望......車路士嘅打擊接二連三咁出現，唯一解決方法就係繼續努力。」