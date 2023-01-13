韋利安童話式翻生　倒戈射爆車仔拒慶祝

今季重返英超嘅富咸表現神勇，周五(13日)凌晨擊敗車路士後，依家殺到上聯賽榜第6位，成為17年來英超最強升班球隊！富咸今季發威，巴西翼鋒韋利安功勞好大，呢位34歲老將上年夏天回流英超童話式翻生，今仗倒戈射爆車路士後更拒絕慶祝，贏盡掌聲。

富咸喺英超4連勝，19場聯賽累積31分排第6位，成為自05/06球季嘅韋根(34分)之後，頭19場聯賽最高積分嘅英超新升班球隊，當中關鍵人物係前巴西國腳韋利安，呢位球星曾效力車路士7年，之後轉會阿仙奴表現差勁，2021年轉會巴甲哥連泰斯「養老」，演出同樣麻麻。勢估唔到上年夏天轉會死線日，韋利安再有機會重返英超，加盟富咸後表現重拾昔日光芒，今季12場聯賽已有2入波加2助攻，係富咸進攻創造力最大來源。

韋利安喺倒戈車路士前，已講明入波都唔會慶祝，果然講得出做得到，韋利安賽後表示：「今場勝利好特別，富咸值得贏波，雖然車路士狀態唔好，但仍然係一支好球隊，我喺車路士有7年神奇嘅歲月，所以我非常尊敬佢哋，不過我係富咸球員，一定會為富咸盡力爭勝。」