金左手擊落火箭！威廉斯等了23年再贏奧蘇

兩位桌球經典奧蘇里雲與威廉斯周五（13日）在倫敦大師賽碰頭，「一哥」奧蘇里雲一度領先3比0及4比2的情況下慘遭逆轉，「金左手」威廉斯轟出兩桿「破百」及4cue50+，時隔近23年再次在「三冠」賽事擊敗奧蘇里雲，並取得大師賽4強席位。

這兩位「75雙雄」過去交手多次，今場賽事是二人第50次較量，過去49次奧蘇里雲以34勝12負3和佔上絕對優勢，這位7屆世界冠軍盟主開局不俗，首局即轟出一cue115度，更一度領先3比0，然而「金左手」冷靜力追，完成6局追近至落2比4，繼而在第7局轟出一桿143，很大機會取得今個比賽的一桿最高度數獎金15000英鎊；威廉斯隨後不斷對奧蘇施壓，最終以6比5成功反勝，時隔8年再次擊敗「火箭」，並自2000年全英賽準決賽之後，首次在桌壇「三冠」賽事(即世錦賽、大師賽及全英賽)中擊敗奧蘇里雲。

47歲的威廉斯連續第二年兼且生涯第6次躋身大師賽四強，並曾於98及2003年奪冠，而這位威爾斯名將下仗將面對英格蘭的利素禾斯基爭逐決賽席位。至於「世一」奧蘇里雲則被粉碎了爭取成為「三冠」8冠王第1人的好夢，他在世錦賽、大師賽及全英賽已各奪得7屆錦標，奧蘇賽後亦輸得心服:「桌球之神今天做了正確的決定，他獲勝是當之無愧，我錯過了一些簡單的球，只取得零星的分數。」

威廉斯賽後坦言很享受這場比賽，「觀眾的氣氛是難以置信！面對着奧蘇更要把勇氣搬出來，我們均感受到在場的壓力，這是過往未試過的，我在很多局的尾段都有犯錯，幸好最後一局發揮比較好，贏了奧蘇更是特別。」