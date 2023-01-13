世界足球先生候選公布　邊13個陪美斯玩？

國際足協周五(13日)公布2022年世界足球先生候選名單，一共有14名球員上榜，包括基利安麥巴比、艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、羅拔利雲度夫斯基同賓施馬等等，不過全世界都知最後冠軍會落喺阿根廷「球王」美斯手上，結果可以話係毫無懸念。

國際足協頒獎禮喺下月27日舉行，各獎項候選名單亦正式出爐，最受注目嘅最佳球員(世界足球先生)有14人候選，國際足協更特別說明今次評選，除計算2021/22球季表現外，仲會計場算埋卡塔爾世盃演出，而且世盃嘅影響力明顯最大，喺曼城居後備嘅阿根廷前鋒祖利安艾華利斯亦有份入圍。

14人名單當中，巴黎聖日耳門有4人上榜成為大贏家，英超盟主曼城同歐聯冠軍皇家馬德里各有3人入圍，不過世界足球先生得主已呼之欲出，帶領阿根廷捧世盃冠軍嘅美斯無論國家隊定球會表現都一流，其他13個候選人只係陪太子讀書。

●世界足球先生14人候選名單

沙迪奧文尼(拜仁慕尼黑)

基利安麥巴比(巴黎聖日耳門)

美斯(巴黎聖日耳門)

莫迪歷(皇家馬德里)

尼馬(巴黎聖日耳門)

穆罕默德沙拿(利物浦)

雲尼斯奧斯祖利亞(皇家馬德里)

艾寧夏蘭特(曼城)

奇雲迪布尼(曼城)

阿舒拉夫(巴黎聖日耳門)

賓施馬(皇家馬德里)

祖迪比寧咸(多蒙特)

祖利安艾華利斯(曼城)

羅拔利雲度夫斯基(巴塞隆拿)