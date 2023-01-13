網球新星王康怡獲贊助「加碼」 合作延長3年

香港網球新星王康怡（Cody)踏入2023年即收到一份新年大禮，獲日清食品有限公司（日清食品）繼續支持，落實自2023年1月起至2025年為期三年的贊助。Cody自2021年起開始已獲贊助，隨著這位20歲的精英球手轉戰成人職業賽，一路並肩而行，並見證着Cody於2022年越戰越勇，持續取得重大進步，希望獲「加碼」後，她能夠為自己和香港在國際賽事中奪取更多榮譽。

「我們很高興延續對王康怡的支持至2025年，即合共五年。」日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「對像王康怡這樣的精英運動員來說，得到長期支持至為重要。在日清的支持下，王康怡能夠專注提升技巧，增強體魄，汲取更豐富的經驗。尤其她已轉戰成人賽，前途無可限量，我們希望向她提供全面的支持，助她充分發揮所長，再攀新高峯。誠如日清食品集團創辦人安藤百福先生的理念 — 即『飲食和運動是健康的兩大軸心』，贊助王康怡及香港青少年網球運動與日清食品致力促進運動及健康生活方式的承諾不謀而合。」

王康怡高興道：「我非常感謝日清食品一直以來的大力支持！憑藉他們長期的支持，讓我能專注參與網球賽事，並激勵我更加努力地投入訓練以實現我的目標。特別現已轉戰職業賽道，實在非常感謝日清食品的長期支持，來年我會爭取更高排名，做出更好的成績以報答大家對我的支持！」

香港網球總會會長莫君逸先生表示：「我謹代表香港網球總會感謝日清食品一直以來對青少年網球發展和香港青少年運動員的大力支持。 在轉戰職業生涯的這個關鍵階段，得到長期並連續的實質財務支持對Cody這樣的精英運動員而言非常重要，讓她能夠在職業賽上繼續力求進步，爭取更好的成績。同時也激勵其他年輕球員勇敢追逐網球夢，我們期望2023年見到Cody更上一層樓取得更好的成績！」

總結2022年，Cody在ITF世界女子巡迴賽事共奪得9個雙打冠軍和1個單打冠軍，單打和雙打排名均攀至職業生涯新高，單雙打世界排名分別高達第343位和第156位。在日清食品的持續支持下，她有望在2023年繼續提升排名並贏得更多冠軍頭銜。

日清食品為香港網球總會的官方「青少年發展合作夥伴」，也是其三大本地青少年賽事 - 分別為「日清全港青少年網球錦標賽」、「日清合味道全港青少年網球巡迴賽」及「日清出前一丁青少年網球新秀賽」的冠名贊助商，一直致力與網總攜手積極推動本地青少年網球發展，為一眾年青的球手提供競賽機會，讓他們汲取豐富的比賽經驗，並讓網總藉此機會發掘有潛質的新力軍，將網球運動傳承開去。近年日清食品越發加大對網球運動員的支持力度，讓有潛質的青少年運動員能專心致志地向着網球路奮鬥。