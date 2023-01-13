外流港將　獲標準流浪放行　余在言將赴日丙球會試腳

港超聯球隊標準流浪周五（13日）透過Facebook專頁，宣布余在言（Jesse）將於本周日（15日）啟程到日本，參與日丙球會鹿兒島聯試腳兩星期。

流浪表示余在言抵達日本後，將參與鹿兒島聯於喜入市進行的季前訓練，接受該隊教練團的考察，並爭取在練習賽上陣以進一步展現其能力。Jesse感謝會方在季中讓他暫時離隊赴日試腳：「很榮幸能獲得人生第一次去外地球會試腳的機會、向更高的舞台進發。身為職業足球員，目標自然是爭取合約，但我必需一步步前行，首先是盡力做到最好、爭取比賽機會去表現自己，以贏取球會的認同。」

現年21歲的Jesse去年首次成為「大港腳」，於「亞洲盃」外圍賽取得首頂港隊「喼帽」，其後更隨代表隊赴日出戰「東亞盃」，屬近年急速冒起的本地年輕球員。曾於2019年征戰日乙的鹿兒島聯，上季於日丙以第3名衝線，與直接升班席位僅差1分。

標準流浪總監李輝立表示，余在言此次赴日雖將缺席球隊部分賽事，惟機會實在難得，會方遂同意成人之美：「余在言是球隊重點培育對象之一，這次得到日本球會予其試腳機會，我們甚為鼓舞，希望這位青年球員在彼邦能一展所長。標準流浪近年重整青訓系統，期望今後能有更多青年球員能冒起，並且得到出外發展的機會。」

流浪透露今次試腳由陳正德（Graeme）促成，過去Graeme曾協助其他香港球員赴日參加當地職業球員工會試腳，並與日職及日本球會有過不同合作經驗，他表示香港球員能獲日丙球會給予兩星期試腳實屬不易，反映鹿兒島聯對余在言的重視：「余在言將在鹿兒島聯季前體能訓練期過後直接入隊試腳，毋須先經公開測試。屆時球隊備戰開始『入肉』，期間也會有數場練習賽，能否爭取到上陣機會就看球員的表現。」Graeme希望Jesse能夠擺正心態，憑表現力爭獲得鹿兒島聯一紙合約。