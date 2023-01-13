港超聯　晉峰簽入尼加拉瓜國腳栢保羅

為強化中前場調動，港超聯球隊晉峰周五（13日）宣布簽入尼加拉瓜翼峰栢保羅（Pablo），他將身穿21號球衣，並可在周日（15日）對標準流浪的聯賽上陣。

栢保羅現年29歲，於西班牙韋斯卡出生，現為尼加拉瓜國家隊成員，生涯曾在西班牙、斯洛伐克、希臘打滾，來港前則為尼加拉瓜頂級聯賽球隊皇家埃斯特利效力，他對加盟晉峰感到雀躍：「晉峰非常年輕、充滿活力，期待盡快落場同隊友一齊作戰，個人目標希望每場比賽都爭取到入波，為球隊贏取好成績。」

Pablo已跟隨球隊操練數天，總教練何信賢對他的加盟表示歡迎：「經過一段時間觀察，佢打法上具備一定竄擾性，同時又擁有強壯體型，同埋強烈射門意識。」「何Sir」續指此子英語不俗，故很快能夠融入球隊，希望他能分擔費利浦薩的入球工作。

栢保羅檔案：

姓名：Pablo Gállego Lardiés

出生日期：1993年10月1日（29歲）

身高：1米74

國籍：尼加拉瓜

司職：翼鋒、前鋒

曾效力球會（只列部分）: 特魯埃爾（西乙）、米哈洛夫（斯洛伐克超級聯賽）、馬納瓜足球會、皇家埃斯特利（尼加拉瓜頂級聯賽）