曼市潮人打吡 邊個着樽領好睇啲？

曼聯近期重現霸氣，令「曼市打吡」嘅大戰味道更加濃厚，曼聯領隊坦哈格同哥迪奧拿曾經喺拜仁慕尼黑共事，曾被冠以「小哥帥」稱號，查實坦哈格連造型都同哥迪奧拿有幾分相似，除咗個光頭之外，大家都鍾意着樽領冷衫，今仗對戰前就先上演潮人打吡！

據Paddy Power News報道，坦哈格同哥迪奧拿賽前就雙方嘅衣着造型「駁火」，消息指荷蘭籍教頭坦哈格私下同人講，哥迪奧拿着到似個「漁夫」；哥迪奧拿亦不甘示弱，反寸坦哈格衣着似「包裝出錯嘅香腸」，火藥味十足。

對於今次造型風波，Paddy Power就搵嚟男士潮流雜誌嘅主編品評，呢位專家表示：「自從般尼茅夫炒咗柏加之後，哥迪奧拿就成為英超領隊潮流指標，佢都轉過幾次風格，最近嘅感覺的確好有航海味道，我幻想到佢喺一隻加泰羅尼亞漁船上出海嘅畫面，我想講佢着冷衫絕對好過着嗰啲醜樣嘅球會衞衣。」

至於坦哈格嘅造型，該潮流專家就表示：「我覺得話坦哈格係包裝出錯嘅香腸，真係有啲過火，坦哈格畀我嘅印象，似係嗰啲去試鏡占士邦電影入面反派角色失敗嘅人，希望呢個意見幫到你。」