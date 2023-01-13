港超聯　搶分大戰！香港U23激鬥深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）激戰連場，其中香港U23於將軍澳運動場主場出擊，與地區球隊深水埗合演搶分大戰。雙方至今在聯賽仍未開齋，但香港U23近期表現愈見進步，而早前再簽入了4名新兵的深水埗，轉變同樣令人期待，球迷萬勿錯過！（周六下午3時開賽）

面對聯賽同樣7戰全敗的深水埗，香港U23主教練司徒文俊認為對手經季中增兵後，實力肯定有所改善，勢令球隊形勢變得惡劣：「其實之前兩隊都係以後生仔為主，實力差唔多，但佢哋增兵之後，雖然大家都未知外援有幾勁，但可以肯定整體戰力會有提升。」此外，「司徒Sir」透露李俊諺上場眼部受傷，為安全起見，是役很大機會缺陣，而新加盟的宏愷志則可以候命。

深水埗上場在「菁英盃」與勁旅理文踢成0比0，今季首次錄得零失球，兼終止各項賽事9連敗頹勢，主教練郭嘉諾直言為球隊打下強心針，希望2023年可以有一番新景象。今場面對排名難兄難弟的香港U23，「嘉諾Sir」指目標取得今季首勝，並同時希望球迷之後能繼續支持兩隊：「唔好當依場係榜尾大戰咁睇，香港U23都有好多具潛質嘅年青球員；而無論最終賽果係點，大家都喺要返兼職、返學嘅情況下，好辛苦咁為香港足球付出，值得球迷尊重。」陣容方面，捷西斯、權宰憼上陣成疑，但沈云燮，連同傷愈復出的奧利斯則準備就緒。