港超聯　傑志主場迎戰奇兵港會

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周六（14日）為球迷送上一場「中銀人壽香港超級聯賽」前列大戰，「二哥」傑志旺角大球場主場出擊，迎戰排第4的港會。剛在「菁英盃」分組賽吞下敗仗的傑志，回到聯賽戰線為力逼榜首理文，今場絕對不容有失；港會今季表現令人眼前一亮，面對「藍鳥」不排除繼續為球迷帶來驚喜！（on.cc東網周六晚上6時直播）

傑志上場「菁英盃」不敵標準流浪，終止各項賽事連勝走勢，但總監兼主教練朱志光卻指士氣未受太大影響，對於今場重返聯賽面對港會，他表示信心十足：「即使世界級球星都會出現蝦碌，所以上場輸波我唔會怪任何人；另外我哋聯賽出嘅人同『菁英盃』8成唔同，所以今場波都唔太擔心。」至於新援伊高沙托尼已趕及註冊。

「藍鳥」季初曾在「高級組銀牌賽」第一圈大炒港會，當時中場米基爾（Mika）射入了加盟後首球，但他承認該仗上半場十分難踢，認為對手絕非容易應付。「藍鳥」在「伊高」加盟後，中前場位置競爭更加激烈，對此Mika卻指沒有太大問題：「當然要爭位踢唔容易，但我喺巴西踢個陣，間間球會都係咁。我依家狀態好弗，無論踢正選定後備，我落到場都會交足100%。」

港會上場「足總盃」0比3不敵東方，今場再於聯賽與另一實力分子傑志交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）指對方實力之強毋庸置疑，盼望球員盡力一拼，嘗試發揮最好的一面：「諗野要正面啲，希望可以令到場波激烈啲，為傑志製造困難，如果可以入到波就更加好啦。」然而，Tony透露球隊仍受傷患困擾，包括里奧預計養傷2至3個月，而麥美倫亦需要休戰。

右閘積施利曾經與剛加盟「藍鳥」、司職左翼的伊高沙托尼，一同效力和富大埔，他對舊隊友的質素讚歎不已，但強調不能對敵軍其他球員掉以輕心，指全隊都要集中防守：「伊高沙托尼技術好好，單對單能力好強，如果佢落場隨時可以化腐朽為神奇。不過，傑志其他球員都好勁，所以要全隊一齊努力做好防守。」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 15.羅拔圖 18.周緣德 77.費蘭度

中場：17.米基爾 10.基爾頓 11.沙根巴耶夫

前鋒：99.潘沛軒 9.丹恩奴域 7.明加索夫

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 88.菲杜化 4.杜國樑 20.蕭嘉明

中場：10.安高沙 32.峇夏比 16.溫俊 19.李小恆

前鋒：25.基奧 30.福保羅