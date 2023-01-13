爭標關鍵戰識守有着數　祖記鐵壁拿手搶W

今晚意甲爆發爭標關鍵戰，1哥拿玻里主場迎戰近況勁弗嘅祖雲達斯。拿玻里坐擁最強火力，不過祖記防守亦冠絕意甲，矛盾對決各有千秋。拿玻里喺休戰後狀態略見下滑，反觀祖記8連勝狀態同信心達到巔峰，防守好喺強強對決每每有利，一於捧祖記客Ｗ。（Now 638周六凌晨3時45分直播）

拿玻里喺世盃前11連勝，氣勢一時無兩，但休戰期似乎被打斷道氣，復賽首仗即以0比1不敵國際米蘭，上仗面對弱旅森多利亞，拿玻里超過半場時間人多打人少下贏2比0，表現唔算好有說服力。主力中堅金玟哉嗰場半場傷出，今仗隨時紮住上影響表現，分分鐘成為球隊致命傷。

聯賽8連勝不失一球

祖記經歷災難性開季，教練阿里基一度盛傳被炒，不過自上年10月開始全面回勇，一眾新星擔到大旗，摩斯堅恩及韋斯頓麥堅尼愈踢愈好，19歲嘅美列迪同21歲嘅法基奧利火速上位，費達歷高基艾沙傷愈後狀態漸起，球隊充滿鬥志及活力。加上阿里基最拿手嘅防守戰術，令祖記再成鋼鐵雄師，近8場聯賽全勝之餘更不失一球，將「效率足球」發揮到淋漓盡致。

睇番爭標形勢，祖雲達斯目前落後拿玻里7分，今場贏到的話就可以將差距收窄至4分，正式重返爭標行列，球隊挾8連勝勇態，可望反客為主，客Ｗ值捧。