非洲天王2射1傳 拿玻里大炒祖記5比1

周六(14日)凌晨意甲榜首大戰，竟然出現一面倒戰局，「一哥」拿玻里主場以5比1大炒祖雲達斯，前鋒域陀奧森漢入2球及1次助攻，演出光芒四射，令呢位備受各大豪門垂青嘅24歲尼日利亞國腳，身價進一步水漲船高。

兩隊近年交鋒戰情往往非常緊湊，但今次對壘，拿玻里完全佔盡上風，開賽14分鐘就由域陀奧森漢近門頂入打開紀錄，踢到39分鐘，呢位射手轉為助攻，橫傳畀基華拉斯基利亞射成2比0。臨完上半場，祖雲達斯靠老將迪馬利亞入波，追番1球。

換邊之後，拿玻里控制大局，中堅拉亞馬尼把握1次角球攻勢射成3比1，跟住域陀奧森漢再頂入1球，加上後備上陣嘅艾利夫艾馬斯建功，大勝祖記5比1，領先踢少1場嘅第2位AC米蘭10分，奪冠機會樂觀。祖雲達斯之前聯賽8連勝兼不失球，估唔到今仗卻慘敗。

域陀奧森漢今仗梅開二度後，以12球排射手榜第1位，由上年夏天一直盛傳曼聯、阿仙奴等大球會有意收購呢位當紅射手，但拿玻里要求8,000萬歐元轉會費，如今佢愈戰愈勇，相信身價已經唔止呢個數目。

另外，拿玻里翼鋒基華拉斯基利亞今仗亦入1球及2次助攻，據悉曼城打算收購呢位21歲格魯吉亞國腳，估計佢身價達6,000萬歐元。