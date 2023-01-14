東方再鬥泗水羅浮宮　適應地獄主場成關鍵

香港東方在東南亞職業籃球聯賽（ABL）印尼站遇上考驗，上場不敵澳門黑熊，連勝斷纜，今場面對有主場之利的印尼泗水羅浮宮，能否適應球場「特色」，及早入局成關鍵。（香港國際財經台76台、HOY資訊台78台、有線661及601台今晚7時直播）

印尼1月氣溫依然近30度，惟當地體育館一大「特色」，正是冷氣弱，甚至只用風機散熱。東方早年深受這個「地獄主場」困擾，周四對黑熊一仗，同樣早段已大汗淋漓，頻頻跣腳或「牛油手」，上半場錄得11次失誤，大部分時間被壓著打，第四節才找到節奏，基拔在最後半分鐘射入三分球，追剩3分之差，可惜隊友錯失最後一擊，以67：71飲恨。

東方顯然未適應新環境，正如主教練柏利施域表示：「（印尼站）不論酒店、球場或籃框都完全不同，如果球員快點適應，便能快點達到最佳狀態，提升勝利機會。」另一關鍵，是美籍外援巴錫能否「解除封印」，他在新加坡站場均攻入19分，惟上場8投1中僅得2分，也射失最後的追平三分球，狀態有待提升。

東方與泗水羅浮宮上次交手，大勝51分，一眾本土球員表現尤其出色，梁嘉顯打足全場攻入21分，蘇利文貢獻18分，徐遠征交出13分6籃板6助攻。雙方實力有別，只要改善上述問題，東方很大機會重上勝軌。

今日賽程

香港東方vs印尼泗水羅浮宮

時間：晚上7時

地點：巴淡島Hi-Test體育館