三笘薰大戰加普 肯定好睇
2023年01月14日 13:02
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(Getty Images)
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英超前列對決，神奇球隊白禮頓主場迎戰利物浦，主隊今季經歷將帥被挖角嘅打擊，不過表現依然堅挺，目前積分只比利物浦少1分，主攻踢法效率、娛樂性兼備；「紅軍」近期踢法有前冇後，今仗急於搶3分唔會客氣，兩隊好大機會駁火，3.5球入球大穩開。（Now 621周六晚11時直播）
白禮頓喺意大利領隊迪薩比帶領下，唔單止貫徹前領隊樸達嘅組織型踢法，進攻效率更加大大提升，李安度杜沙特、阿歷斯麥亞里士打、三笘薰等攻擊球員腳風極順，白禮頓對上兩場波一共攻入9球，近7仗聯賽全部開出3球或以上，當中6場總入球更達4球或以上，鋒力相當得人驚。
VVD受傷利物浦防線更脆弱
作客嘅利物浦有荷蘭翼鋒加普來投，上場英足盃對狼隊，配合達雲紐尼斯同穆罕默德沙拿攻堅成效唔錯，而且「紅軍」為搶前4席位不容有失，作客都要主動搶攻，不過喺華基爾雲迪積克受傷下，脆弱防線更加畀唔到人信心，今場有望同白禮頓演入球騷，3.5球入球大要捧場。
直播表
周六2:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 威靈頓鳳凰
無綫myTV Super
周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利
無綫數碼頻道85
周六7:30pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC悉尼
無綫myTV Super
周六8:30pm 英超 曼聯 Vs 曼城
Now 621、611
周六9:00pm 西甲 華拉度列 Vs 華歷簡奴
Now 632
周六10:00pm 意甲 克雷莫納 Vs 蒙沙
Now 638
周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 修咸頓
Now 622
周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 利物浦
Now 621
周六11:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 李斯特城
Now 624
周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 韋斯咸
Now 623
周六11:15pm 西甲 基羅納 Vs 西維爾
Now 632
周日1:00am 意甲 萊切 Vs AC米蘭
Now 638
周日1:30am 英超 賓福特 Vs 般尼茅夫
Now 621
周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬略卡
Now 632
周日3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 維羅納
Now 638
周日4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 畢爾包
Now 632