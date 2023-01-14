三笘薰大戰加普　肯定好睇

英超前列對決，神奇球隊白禮頓主場迎戰利物浦，主隊今季經歷將帥被挖角嘅打擊，不過表現依然堅挺，目前積分只比利物浦少1分，主攻踢法效率、娛樂性兼備；「紅軍」近期踢法有前冇後，今仗急於搶3分唔會客氣，兩隊好大機會駁火，3.5球入球大穩開。（Now 621周六晚11時直播）

白禮頓喺意大利領隊迪薩比帶領下，唔單止貫徹前領隊樸達嘅組織型踢法，進攻效率更加大大提升，李安度杜沙特、阿歷斯麥亞里士打、三笘薰等攻擊球員腳風極順，白禮頓對上兩場波一共攻入9球，近7仗聯賽全部開出3球或以上，當中6場總入球更達4球或以上，鋒力相當得人驚。

VVD受傷利物浦防線更脆弱

作客嘅利物浦有荷蘭翼鋒加普來投，上場英足盃對狼隊，配合達雲紐尼斯同穆罕默德沙拿攻堅成效唔錯，而且「紅軍」為搶前4席位不容有失，作客都要主動搶攻，不過喺華基爾雲迪積克受傷下，脆弱防線更加畀唔到人信心，今場有望同白禮頓演入球騷，3.5球入球大要捧場。

直播表

周六2:00pm 澳職 布里斯班獅吼 Vs 威靈頓鳳凰

無綫myTV Super

周六4:45pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利

無綫數碼頻道85

周六7:30pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC悉尼

無綫myTV Super

周六8:30pm 英超 曼聯 Vs 曼城

Now 621、611

周六9:00pm 西甲 華拉度列 Vs 華歷簡奴

Now 632

周六10:00pm 意甲 克雷莫納 Vs 蒙沙

Now 638

周六11:00pm 英超 愛華頓 Vs 修咸頓

Now 622

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 利物浦

Now 621

周六11:00pm 英超 諾定咸森林 Vs 李斯特城

Now 624

周六11:00pm 英超 狼隊 Vs 韋斯咸

Now 623

周六11:15pm 西甲 基羅納 Vs 西維爾

Now 632

周日1:00am 意甲 萊切 Vs AC米蘭

Now 638

周日1:30am 英超 賓福特 Vs 般尼茅夫

Now 621

周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬略卡

Now 632

周日3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 維羅納

Now 638

周日4:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 畢爾包

Now 632