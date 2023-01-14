港超聯 冠忠南區齊腳同東方鍊過
2023年01月14日 14:00
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港超聯：冠忠南區 vs 東方
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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）好戲連場，其中打頭陣有冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰東方。南區是役有倒戈的新兵慕沙首度擔正，與史提芬彭利拿及畢頓組成進攻三叉戟，基斯及鞠盈智負責中場策應，杜度及劉學銘鎮守後防；今場有巴杜姆及胡晉銘兩大主力停賽的東方，派出孫銘謙及黃皓雋負責攻堅，高素巴耶夫及鐘樂安組成防線屏障。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時起直播）
冠忠南區正選：
25 伍瑋謙 [GK]
5 杜度
6 基斯
7 史提芬彭利拿
11 佐佐木周 [C]
16 翟廷峯
17 慕沙
24 鞠盈智
26 陳凱柏
44 劉學銘
67 畢頓
東方正選：
1 葉鴻輝 [GK]
2 亞歷斯祖
3 高素巴耶夫
4 鐘樂安
10 蔡立靖
11 黃皓雋
16 梁振邦 [C]
22 梁冠聰
23 孫銘謙
27 馬高斯
30 黃梓浩
冠忠南區後備：
1 蔡子濤 [GK]
29 謝德謙 [GK]
8 李嘉耀
14 何振廷
18 艾華
19 簡嘉亨
20 游卓峰
27 盧錦宏
28 陳傲軒
東方後備：
26 廖富源 [GK]
40 鍾凱文 [GK]
5 朱康銘
8 史雲斯頓
24 黃偉駿
42 楊棟棋
44 柏拔
55 馬希偉
66 李卓軒
77 李俊霆
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）戰火重燃，打頭陣有冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰東方。南區今場兩位後防主力刑滿復出，誓要以勝仗一洗上場「菁英盃」落敗頹風，東方則希望延續連勝走勢，力爭在積分榜躋身前列，兩軍為搶分惡鬥難免。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時起直播）
南區於2023年首戰出師不利，上場「菁英盃」以0比1不敵和富大埔，主教練鄭兆聰（Ricky）指出南區主導了該戰比賽形勢，對球隊比賽狀態並不擔心，但前場把握力有需要提高。早前「足總盃」闖入4強的東方近況不俗，Ricky大讚對手是現時港超狀態最佳的球隊：「佢哋係好有信心好有Form，無論攻、守我哋部署都要好小心。」陣容方面，杜度及川瀨浩太兩大主力坐完波監復出，南區可望回復防線實力。
新加盟的慕沙上場首度披甲，Ricky提到為充分發揮這位巴西前鋒的實力，南區在側擊及傳中球方面需要做得更好。今場有望倒戈面對舊主的慕沙，就表示球隊已做好作戰準備：「東方係實力唔錯嘅球隊，但我哋知道對手會點踢，南區只要保持一貫踢法，問題應該唔大。」
賽前積11分的東方排名聯賽中游，主教練盧比度（Chino）認為球隊戰績可以更好，但現時積分榜位置與他季初預計出入不算大。今季首次面對南區，Chino賽前先為對手「戴高帽」，表示欣賞南區踢法：「Ricky（鄭兆聰）係一位好好嘅教練，佢哋陣中有唔少踢法硬朗嘅球員，尤其要作客香港仔，對東方嚟講係非常難打。」巴杜姆及胡晉銘兩大主力因累計黃牌數，今場齊齊坐波監，Chino透露心中已有替代人選。
繼去年年尾於聯賽斬獲東方處子入球後，黃皓雋（Anson）早前再為球隊射入2023年第一球，Anson表示作為進攻球員，入球有助增加信心。今場對手南區排名雖然較東方更高，但Anson深信球隊有能力應付挑戰：「落到球場就永遠有機會贏，南區今季對住強敵係有好表現，但我哋唔會因為咁就驚咗，反而有同對方鍊過嘅心理準備。」