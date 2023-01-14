港超聯　冠忠南區齊腳同東方鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）好戲連場，其中打頭陣有冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰東方。南區是役有倒戈的新兵慕沙首度擔正，與史提芬彭利拿及畢頓組成進攻三叉戟，基斯及鞠盈智負責中場策應，杜度及劉學銘鎮守後防；今場有巴杜姆及胡晉銘兩大主力停賽的東方，派出孫銘謙及黃皓雋負責攻堅，高素巴耶夫及鐘樂安組成防線屏障。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時起直播）

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

5 杜度

6 基斯

7 史提芬彭利拿

11 佐佐木周 [C]

16 翟廷峯

17 慕沙

24 鞠盈智

26 陳凱柏

44 劉學銘

67 畢頓

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

4 鐘樂安

10 蔡立靖

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

29 謝德謙 [GK]

8 李嘉耀

14 何振廷

18 艾華

19 簡嘉亨

20 游卓峰

27 盧錦宏

28 陳傲軒

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

5 朱康銘

8 史雲斯頓

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

66 李卓軒

77 李俊霆

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）戰火重燃，打頭陣有冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰東方。南區今場兩位後防主力刑滿復出，誓要以勝仗一洗上場「菁英盃」落敗頹風，東方則希望延續連勝走勢，力爭在積分榜躋身前列，兩軍為搶分惡鬥難免。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時起直播）

南區於2023年首戰出師不利，上場「菁英盃」以0比1不敵和富大埔，主教練鄭兆聰（Ricky）指出南區主導了該戰比賽形勢，對球隊比賽狀態並不擔心，但前場把握力有需要提高。早前「足總盃」闖入4強的東方近況不俗，Ricky大讚對手是現時港超狀態最佳的球隊：「佢哋係好有信心好有Form，無論攻、守我哋部署都要好小心。」陣容方面，杜度及川瀨浩太兩大主力坐完波監復出，南區可望回復防線實力。

新加盟的慕沙上場首度披甲，Ricky提到為充分發揮這位巴西前鋒的實力，南區在側擊及傳中球方面需要做得更好。今場有望倒戈面對舊主的慕沙，就表示球隊已做好作戰準備：「東方係實力唔錯嘅球隊，但我哋知道對手會點踢，南區只要保持一貫踢法，問題應該唔大。」

賽前積11分的東方排名聯賽中游，主教練盧比度（Chino）認為球隊戰績可以更好，但現時積分榜位置與他季初預計出入不算大。今季首次面對南區，Chino賽前先為對手「戴高帽」，表示欣賞南區踢法：「Ricky（鄭兆聰）係一位好好嘅教練，佢哋陣中有唔少踢法硬朗嘅球員，尤其要作客香港仔，對東方嚟講係非常難打。」巴杜姆及胡晉銘兩大主力因累計黃牌數，今場齊齊坐波監，Chino透露心中已有替代人選。

繼去年年尾於聯賽斬獲東方處子入球後，黃皓雋（Anson）早前再為球隊射入2023年第一球，Anson表示作為進攻球員，入球有助增加信心。今場對手南區排名雖然較東方更高，但Anson深信球隊有能力應付挑戰：「落到球場就永遠有機會贏，南區今季對住強敵係有好表現，但我哋唔會因為咁就驚咗，反而有同對方鍊過嘅心理準備。」