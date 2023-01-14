比堤：紅魔藍月打吡戰和味濃

今場曼市打吡重要性十足，由於曼聯近況走勢凌厲，各項賽事錄得8連勝，誓要一報10月被曼城以6比3大炒之仇。

我認為領隊坦哈格成功令紅魔重返正軌，領軍表現出色。較早時將基斯坦奴朗拿度及哈利馬古尼先列後備的事件中，展示出他在球隊中的權威，我認為有助他獲得球員的尊重。

如今拉舒福特重拾信心及對比賽的喜悅，更重要的是也大大提升了門前的把握力。他再次成為曼聯隊中的致命武器，他跟般奴費南迪斯及基斯甸艾歷臣的串連亦相當之好。我認為這個鐵三角組合於反擊時的表現舉足輕重，紅魔今仗將會保持後防緊密，當搶到皮球後，就會嘗試以反攻曼城的前場壓迫。

曼城理所當然會取得大部分的控球時間，他們會將找方法撕破曼聯的防線，並會作出致命傳送，將皮球送到艾寧夏蘭特的腳下。奇雲迪布尼、馬列斯及菲爾科頓在進攻方面相當具威脅性，曼聯的防線要盡可能切斷艾寧夏蘭特的供應，令他孤立無援。

當要破壞對方攻勢時，卡斯米路將會擔任重要角色，如果曼聯想一挫同市死敵曼城的話，他跟基斯甸艾歷臣定要在自己半場受壓時，依然能夠好好地保持控球權。

由於曼聯近況大勇及主場出擊，我認為他們將可取得一個正面的賽果，或許他們未必可以獲勝，不過我深信曼聯可以令藍月失分，最終雙方和氣收場。