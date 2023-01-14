近年打吡睇住嚟食　曼城開火速擒紅魔

英超爆發今季第2場曼市打吡，曼聯主場迎戰曼城。「紅魔」近況無疑出色，不過對住曼城就幾好成績都冇用，皆因「藍月」近年對賽全面壓倒曼聯，上次曼市打吡曼城半場就領先成4比0，最終大勝6比3記憶猶新，坦哈格高位逼搶無法制止曼城進攻，加上近5次交手曼城4次先入波，曼城「第一隊入球」值得重視。(Now 621及611周六晚8時30分直播)

「紅魔」近況甚佳，連同世盃前兩場勝仗，近期豪取8連勝，拉舒福特連場都有「士哥」，球員愈踢愈有信心，不過呢啲好成績只屬表象，留意番佢哋近期勝仗對手，都係英超中下游或低組別嘅魚毛蝦仔，未受過頂級強隊考驗。

曼聯變化少易被針對

況且拉舒福特、般奴費南迪斯、卡斯米路及基斯甸艾歷臣近期都固定踢正選，陣容變化不大，容易被哥迪奧拿作針對性部署，預計紅魔今仗將會受到重大考驗。

曼城近期唯一瑕疵，就係聖誕新年快車遭愛華頓逼和1比1，不過「藍月」打硬仗特別醒神，包括英聯盃3比2淘汰利物浦，近期又連續喺聯賽及英足盃擊敗車路士，上場英聯盃0比2不敵修咸頓出局，都係因為過分留力出事，今仗強陣到訪奧脫福就唔同講法。

首循環曼市打吡，艾寧夏蘭特同菲爾科頓各轟入3球，「藍月」喺穩操勝券下曼聯先有反攻機會，曼城近期有馬列斯回勇同祖利安艾華利斯崛起，預計今仗仍然係曼城主動進攻，曼聯只能打快速反擊頑抗，曼城率先破門機會高唱入雲。