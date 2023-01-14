港超聯　兩華將建功　東方勇挫冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）激戰連場，其中冠忠南區坐鎮香港仔運動場迎戰東方。結果東方憑孫銘謙及黃皓雋上半場各入1球，以2比1擊敗靠佐佐木周12碼建功扳回一城的南區。

兩軍今季首次對碰，南區是役有倒戈的新兵慕沙首度擔正，與史提芬彭利拿及畢頓組成進攻三叉戟，基斯及鞠盈智負責中場策應，杜度及劉學銘鎮守後防；今場有巴杜姆及胡晉銘兩大主力停賽的東方，派出孫銘謙及黃皓雋負責攻堅，高素巴耶夫及鐘樂安組成防線屏障。

有多位主力前鋒擔正的南區，開局踢得較為主動。3分鐘，南區手榴彈攻勢，史提芬彭利拿窩利抽射，威脅不到東方門將葉鴻輝。率先入波的屬東方，1次反擊機會，黃皓雋單刀被出迎的南區門將伍瑋謙踢跌，球證直指12碼，負責操刀的孫銘謙射門先被伍瑋謙撲出不遠，再由自己補中，為東方早早先拔頭籌。

如夢初醒的南區嘗試組織攻勢，但威脅不大，反而東方再靠死球戰術發圍，18分鐘，黃皓雋接應罰球射入，東方拉開領先優勢。南區其後全力反撲，22分鐘，慕沙接應佐佐木周二傳，殺入禁區起腳，被葉鴻輝撲出。37分鐘，佐佐木周禁區內被踢跌，南區獲得12碼機會，這位南區隊長親自操刀射入，為球隊完半場前扳回一城。

換邊後，東方先換入朱康銘，南區繼續搶攻，史提芬彭利拿接應長傳，禁區頂起腳斜出。54分鐘，孫銘謙左路落底傳中，黃梓浩門前剷射，被伍瑋謙救出。南區先後換入簡嘉亨、李嘉耀及艾華，試圖加強攻力。

比賽後段，控球優勢佔優的南區，對東方形成圍攻之勢，但每次傳中不是被東方守將解圍，就是被葉鴻輝沒收。最終東方將勝局保持到完場，以2比1擊敗南區。