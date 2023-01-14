港超聯　傑志主場迎戰奇兵港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）尾場賽事，傑志於旺角大球場出擊，迎戰港會。傑志強陣出擊，前線有丹恩奴域及明加索夫擔起入球重責，基爾頓及米基爾於中場派牌，新兵伊高沙托尼首次入選大軍名單，先列後備；港會則繼續派出基奧及福保羅攻堅。

傑志正選：

86 保羅 [GK]

7 明加索夫

9 丹恩奴域

10 基爾頓

15 羅拔圖 [C]

17 米基爾

18 周緣德

22 賓紀文

24 顏卓彬

77 費蘭度

99 潘沛軒

港會正選：

1 費查 [GK]

4 杜國樑

10 安高沙

16 温俊

17 汪雙財

18 積施利

20 蕭嘉明

25 基奧

30 福保羅

32峇夏比

88 菲杜化 [C]

傑志後備：

1 王振鵬 [GK]

2 羅梓駿

8 伊高沙托尼

11 沙根巴耶夫

12 杜馬思

20 趙聡悟

23 白星馳

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

72 曾俊軒

88 艾力士

港會後備：

21 馮朗軒 [GK]

6 亞當貝利

12 周子謙

19 李小恆

22 禾利朗拿

24 道帕馬

31 余毅行

周六（14日）為球迷送上一場「中銀人壽香港超級聯賽」前列大戰，「二哥」傑志旺角大球場主場出擊，迎戰排第4的港會。剛在「菁英盃」分組賽吞下敗仗的傑志，回到聯賽戰線為力逼榜首理文，今場絕對不容有失；港會今季表現令人眼前一亮，面對「藍鳥」不排除繼續為球迷帶來驚喜！（on.cc東網周六晚上6時直播）

傑志上場「菁英盃」不敵標準流浪，終止各項賽事連勝走勢，但總監兼主教練朱志光卻指士氣未受太大影響，對於今場重返聯賽面對港會，他表示信心十足：「即使世界級球星都會出現蝦碌，所以上場輸波我唔會怪任何人；另外我哋聯賽出嘅人同『菁英盃』8成唔同，所以今場波都唔太擔心。」至於新援伊高沙托尼已趕及註冊。

「藍鳥」季初曾在「高級組銀牌賽」第一圈大炒港會，當時中場米基爾（Mika）射入了加盟後首球，但他承認該仗上半場十分難踢，認為對手絕非容易應付。「藍鳥」在「伊高」加盟後，中前場位置競爭更加激烈，對此Mika卻指沒有太大問題：「當然要爭位踢唔容易，但我喺巴西踢個陣，間間球會都係咁。我依家狀態好弗，無論踢正選定後備，我落到場都會交足100%。」

港會上場「足總盃」0比3不敵東方，今場再於聯賽與另一實力分子傑志交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）指對方實力之強毋庸置疑，盼望球員盡力一拼，嘗試發揮最好的一面：「諗野要正面啲，希望可以令到場波激烈啲，為傑志製造困難，如果可以入到波就更加好啦。」然而，Tony透露球隊仍受傷患困擾，包括里奧預計養傷2至3個月，而麥美倫亦需要休戰。

右閘積施利曾經與剛加盟「藍鳥」、司職左翼的伊高沙托尼，一同效力和富大埔，他對舊隊友的質素讚歎不已，但強調不能對敵軍其他球員掉以輕心，指全隊都要集中防守：「伊高沙托尼技術好好，單對單能力好強，如果佢落場隨時可以化腐朽為神奇。不過，傑志其他球員都好勁，所以要全隊一齊努力做好防守。」