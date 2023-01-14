港超聯　深水埗2比1擒香港U23開齋

將軍澳運動場周六（14日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，同樣開季聯賽7場全敗的香港U23及深水埗正面交鋒，最終深水埗憑波比及杜國榆各建一功，以2比1擊敗香港U23，取得今季首場勝仗。

香港U23今場由黃浩然及梁煒烽扼守中路，羅曉聰聯同鄧筵霑，為前線擔正的袁世傑，林樂賢及劉家喬提供支援。深水埗方面，新援捷西斯及沈云燮齊齊擔正，波比及羅港威負責兩邊側擊，幫助泰亞高攻堅。

11分鐘深水埗反擊機會，羅港威推入禁區起腳，省中黃浩然彈出底線，12分鐘後，波比左路推大位射門，龐焯熙欲救無從，令深水埗領先1比0。30分鐘，沈云燮中路推順後嘗試遠射，僅告斜出。37分鐘，羅曉聰主射罰球中楣彈出，幾乎為球隊追成平手。上半場補時階段，沈云燮禁區頂主射罰球高出，深水埗領先1球完上半場。

51分鐘，泰亞高接應長傳後遠射高出。7分鐘後，尼高拉斯禁區頂送出直線，杜國榆射遠柱入網成2比0。客隊隨後以另一名新援權宰憼，入替羅港威，落後兩球的香港U23於70分鐘，則換入吳栢希及黎皚韜，力圖平反敗局。73分鐘，劉家喬起腳被王子聰撲出，之後到賽事末段，黎培基禁區內被侵犯，球證直指12碼點，羅曉聰操刀射入，令賽事掀起高潮，但之後無以為繼，深水埗以2比1勝出完場，奪得今季首勝。