張家朗2023年第一擊　世界盃巴黎站打入32強

劍擊世界盃巴黎站周六（14日）進入戲肉，這是「香港劍神」張家朗2023年的首個排名賽事，聯同世界第9位的蔡俊彥、崔浩然、吳諾弘、楊子加和李逸朗等一眾隊友出戰淘汰賽，世界排名第5的張家朗於香港時間下午4時30分登場，鬥德國的Paul Luca Faul，結果他以15比9勝出，順利打32強。

對張家朗而言，巴黎站滿載特別回憶，去年他在同一場地贏得首個世界盃分站冠軍，歷史悠久的顧拜旦體育館內的名人牆上，去年更掛上了張家朗的相片。今仗面對世界排名291位的Paul Luca Faul，張家朗打得主動，終以15比9過關，下一圈將對意大利的Lombardi Giulio，後者淘汰日本好手西藤俊哉而晉級。至於港隊另一好手蔡俊彥則與比利時的Stef Van Campenhout爭奪32強資格，狀態甚勇的他輕鬆地以15比6晉級。至於楊子加亦以15比13力挫法國的Sido Alexandre，同樣打入次圈。

張家朗聯同香港男子花劍隊於今年上半年將出戰連串賽事，除了巴黎站的世界盃外，另有兩站世界盃分別於2月及5月假埃及開羅及墨西哥的阿卡普爾科舉行；此外，同為世界排名計分賽的3站格蘭披治大獎賽，將先後於意大利都靈（2月）、南韓釜山（3月）及上海（5月）上演。