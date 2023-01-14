游泳教練會周年頒獎　何詩蓓膺最佳泳員

香港游泳教練會今日（14日）舉行周年頒獎禮。上月衞冕200米自由泳世界冠軍的何詩蓓（Siobhan），獲頒最佳泳員和榮譽貢獻獎。她總結2022年面對不同困難，非最好的一年，但為未來建立良好基礎，盼繼續突破自我。

游泳教練會在紀利華木球會設宴，表揚過往兩年表現出色的泳員和教練。何詩蓓在東京奧運摘下兩銀，2021年短池世錦賽奪得100米及200米自由泳冠軍，兼打破200自世界紀錄，再於去年世錦賽衛冕200自冠軍，毫無懸念當選最佳女泳員。大會還特設榮譽貢獻獎，肯定她寫下香港泳壇新章。

總結2022年，Siobhan直言收穫難及2021年豐盛，但為未來奠定良好基礎：「人們常說創業難，守業更難。我很明白，必須更努力訓練，看看什麼方面可以改進。」她透露會參加3月的美國系列賽，是巴黎奧運計分周期開始後的首個賽事，但未急著衝擊A標：「游到A標就游吧，這不是我的目的。美國系列賽水平很高，難得時間配合到，不用隔離，想累積多些長池經驗才參加。」

東奧後，Siobhan專注短池賽，去年又因傷錯過長池世錦賽，令她更期待7月日本舉行的長池世錦賽：「我一向喜歡長池多過短池，因為長池游得好點，去年很可惜，希望今年游到滿意績。」至於長池世界紀錄，她以平常心看待：「順其自然吧，只希望游到PB，如果PB是世界紀錄當然好，不是也不要緊。」被問到杭州亞運目標，她表示未想到這麼長遠，但預計除了個人項目，還會多項接力，為港隊爭取獎牌。

同為東奧代表、在世錦賽刷新50米自由泳及多項接力港績的何甄陶，獲頒最佳男泳員，惟他身處美國訓練，未能出席。世青銅牌得主麥世霆和譚凱琳獲頒最進步泳員。最佳教練則由傅延浩和薛瑞鵬獲得。