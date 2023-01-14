港超聯　黃皓雋奪POM：贏波屬於全隊努力

東方於周六（14日）港超聯前列大戰，作客香港仔運動場以2比1擊敗冠忠南區，賽後獲足總選為全場最佳球員（POM）的黃皓雋（Anson），認為自己今場發揮的確不俗，但贏波屬於全隊的努力，他又不忘感謝一眾東方職球員的指導及幫助。

黃皓雋今場表現出色，更於18分鐘接應罰球射入，為東方一度擴大領先優勢至2比0，賽後他認為自己今場的確踢得好，但最終能夠全取3分屬於全隊的努力。踏入2023年，Anson腳風頗順，暫時已攻入2球，他不忘感謝一眾東方職球員的指導及幫助：「其實心態上同季初無咩太大分別，自己練波都係畀足100%，但憑隊內教練同老大哥嘅指導同幫助，令我慢慢適應球隊，同埋踢得愈踢愈順。」

東方今場在中鋒巴杜姆停賽下，前線入球重任落在Anson及孫銘謙，兩名身型相對輸蝕的華人球員身上，但Anson坦言賽前自己沒有想得太多，只希望盡力發揮：「無錯我同『孫銘』都係速度型球員，但自己無諗邊個缺陣依啲嘢，因為我一直相信球場所有嘢都可以發生，無分邊個係外援、本地球員同入籍兵，只要跟番教練指示落力踢就可以。」