港超聯　丹恩奴域起孖　傑志5球輕取港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（14日）尾場賽事，傑志於旺角大球場出擊，迎戰港會。結果有新兵伊高沙托尼首次亮相的「藍鳥」，憑丹恩奴域梅開二度，加上基爾頓、羅拔圖及米基爾各入1球，以5比0擊敗港會。

傑志強陣出擊，前線有丹恩奴域及明加索夫擔起入球重責，基爾頓及米基爾於中場派牌，新兵伊高沙托尼首次入選大軍名單，先列後備；港會則繼續派出基奧及福保羅攻堅。

開局優勢明顯的傑志 ，7分鐘有潘沛軒接應傳中，禁區內一射高出。15分鐘，基爾頓開出罰球，丹恩奴域一頂入網，為傑志先開紀錄。港會及後製造出多次入肉攻勢，27分鐘，安高沙窩利抽射先被保羅飛身撲出，顏卓彬於白界前將皮球解圍，蕭嘉明緊接禁區外施射，再被保羅接實。

傑志好快再下一城，31分鐘，基爾頓接應明加索度傳送，殺入禁區妙射得手。及後米基爾及潘沛軒的射門，都未能威脅費查。44分鐘，潘沛軒沿右路推進傳中，造就丹恩奴域輕鬆射入，完半場前為傑志取得3比0領先優勢。

換邊後，傑志繼續搶攻，47分鐘，基爾頓頭槌攻門被費查救到，羅拔圖後上補中，傑志贏到4比0。53分鐘，新加盟的伊高沙托尼及沙根巴耶夫後備入替，其中前者出任左翼位置。57分鐘，伊高沙托尼開出角球，沙根巴耶夫頭槌攻門被費查撲出。

比賽後段傑志將港會壓制於半場81分鐘，伊高沙托尼接應傳中，跳頂彈地波，考驗不到費查。89分鐘，米基爾接應隊友回傳，禁區頂勁射得手，為傑志埋齋。最終傑志繼「高級組銀牌賽」之後，再以5比0同樣比數擊敗港會，全取3分。