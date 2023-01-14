港超聯　演傑志地標戰　伊高沙托尼無懼競爭

港超聯周六（14日）尾場賽事，傑志以5球輕取港會，取得2023年聯賽首勝，其中今場為「藍鳥」首度披甲的伊高沙托尼，則成為賽後焦點。這位前香港足球先生，表示過去幾年征戰內地及日本聯賽洗禮，自己踢法已有所調整，並直言不會擔心與陣中一班進攻好手競爭。

於上周五（6日）正式加盟傑志的伊高，今場首次入選大軍名單，並於比賽53分鐘以後備身分登場。去年10月最後1次為甲府風林上陣之後，伊高有超過兩個月時間沒有比賽，「可以攞番比賽感覺係好好。」賽後伊高表示。身穿傑志8號戰衣的伊高，今場出任左翼位置，但更多時候選擇傳球與隊友配合，以尋找入球機會。

過去1季效力甲府風林的伊高，不忘分享征戰日本聯賽的感受，坦言為適應當地高水平賽事，自己不得不在踢法上作出改變：「日本足球水平好高，喺亞洲數一數二，過去兩年我需要逼自己進步，仲改變咗踢法，同3、4年前已經唔同，依家我嚟到新球隊，踢一種唔同風格嘅足球，希望靠比賽融入新環境。」現時傑志陣中攻擊好手如雲，伊高則表示不畏懼競爭：「有好波嘅隊友係好事，足球世界入面，有競爭好正常，我哋可以互相推動大家進步。」