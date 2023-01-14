港超聯　標準流浪鬥晉峰 睇吓邊隊新兵勁啲！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）繼續爆發連場好戲，頭場先由標準流浪於斧山道運動場，擺下擂台迎戰晉峰。流浪新援神田夢實上場在「菁英盃」，個人梅開二度帶領球隊擊敗傑志，今場必定成為焦點，而晉峰為終止各項賽事5連敗，亦絕對不會留力，預期鬥得激烈！（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

標準流浪上場在盃賽擊敗傑志，士氣大振，但球隊目前急需在聯賽搶分，技術顧問米路提醒球員切勿鬆懈：「唔可以睇小晉峰，季初個場好深刻，領先兩球都畀佢哋追平，同埋我哋聯賽榜排名依家比對手低，所要今場更加重要。」米路又透露球隊正在物色一名外援中鋒，希望可進一步加強攻力；值得一提主力祖連奴、林遼太同樣刑滿復出，只有余在言因赴日本試腳而缺陣。

新加盟的南韓籍後衞朴鍾範，上場面對傑志完成超聯「地標戰」，他坦言自己頭10分鐘心情有點緊張，希望今場對晉峰可以踢得更好：「對手最有威脅嘅球員一定係費利浦薩，快得嚟又有技術，希望可以睇得住佢，同埋唔好出現個人失誤，想為球隊保持不失。」

晉峰近況欠佳，相比上場成功擊敗勁旅傑志的流浪，總教練何信賢承認對方今場的確秤先：「流浪兩個新亞援質素幾高，整體實力比之前更好，另外佢哋贏完傑志信心十足，狀態都比無踢兩個星期嘅我哋優勝，今場一定難踢。」「何Sir」續指球隊在各項盃賽已經出局下，聯賽將變得更加重要，今場會盡力爭取3分，惟艾拔簡勞因傷避戰，新兵栢保羅則可以候命。

第二季征戰超聯的年青球員楊憲樂，今季各項賽事已上陣10場，擔任後衞的他認為今場需要格外小心，對手包括神田夢實在內的多名「好波之人」：「對波嘅時候會盡量對埋啲，唔俾機會佢哋起腳，同埋會避免輸角球、罰球，希望每一吓決定做得好啲，幫球隊贏波。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：4.金旻奎 6.朴鍾範 55.基藍馬 19.姚浩明

中場：10.林嘉緯 5.林遼太 16.林衍廷

前鋒：90.祖連奴 44.神田夢實 7.劉智樂

晉峰

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 5.楊憲樂 6葉卓文 44.黃政德

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 77.伍家揚

前鋒：27.費利浦薩 21.栢保羅 7.林樂勤