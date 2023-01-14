港超聯　「黃黑軍團」擺大頭強攻「綠戰士」

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（15日）尾場賽事，理文坐鎮將軍澳運動場迎戰和富大埔。繼「菁英盃」之後，兩軍今個月再交手，2023年首度主場出擊的「黃黑軍團」，為穩固前列位置，今場3分志在必得；至於剛剛終止連敗頹勢的「綠戰士」，則希望乘勝追擊，面對強敵毫不畏懼。（on.cc東網周日晚上6時直播）

相隔超過1個月後再於聯賽出戰的理文，為鞏固前列優勢，今場必定劍指3分。月初兩軍曾於「菁英盃」交手，當時理文以4比2取勝，惟主教練陳曉明，認為該場比賽參考價值不高：「當時雙方都有唔少主力冇出，相信今場無論戰局或比賽內容，都會好唔同。」「黃黑軍團」今場雖然有馮慶燁停賽，但艾華頓、余煒廉及顏樂楓3大主力復出，加上重返熟悉的主場作賽，陳曉明認為對球隊發揮會有幫助。

中村祐人（Yuto）早前於元旦日面對大埔一戰，為理文攻入2023年第1球，兼斬獲今季開齋波，他形容自己現時狀態不俗，有能力為球隊進攻作出更大貢獻。Yuto續指爭勝心態，會是今場勝負關鍵：「大埔啱啱贏波，士氣肯定唔錯，所以我哋都需要有更強嘅爭勝心，去面對呢場比賽。」

大埔上場於「菁英盃」以1球小勝冠忠南區，一止此前6連敗頹勢，主教練李恆滙認為贏波有助重拾球隊信心之餘，亦喜見球隊表現有改善：「見到球隊集中力，尤其防守方面係有好咗，呢方面我哋練波嘅時候都非常強調。」除了加比爾及羅振庭等主力上場重返正選行列之外，隊長陳曉鋒今場亦有望傷愈復出，李恆滙認為對提升大埔戰力有極大幫助，相信今場球隊表現能夠進一步改善。

早前受大埔陣容不整影響，鍾偉強多次要客串左右兩閘，他承認出任不擅長的位置是一大挑戰：「始終係不擅長嘅位置，都試過喺比賽有犯錯，呢個都係經驗嚟，幫助自己成長。」上場取勝過後，「強仔」認為現時球隊士氣不俗，有信心與強敵周旋：「上場3分對我哋士氣好重要，希望呢場都可以攞到分。」

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：16顏樂楓 33迪高 44中村祐人

前鋒：8艾華頓 22加維蘭 91基華尼頓

和富大埔

門將：94謝家榮

後衞：6羅振庭 33加比爾 26李家豪 4馮冠鳴 99鄭子森

中場：9鍾偉強 17陳曉鋒 10雷仙奴 7王力威

前鋒：20保連奴