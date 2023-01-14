巴錫解除封印　東方大勝泗水羅浮宮

東南亞職業籃球聯賽（ABL）印尼站，香港東方擺脫低迷，憑著巴錫和梁嘉顯合力轟入9球三分，以109：64大勝印尼泗水羅浮宮，重上勝軌，明日（15日）會「back-to-back」鬥西貢熱火。

東方上場不敵黑熊，原因之一是巴錫手感冰冷，8投1中只有2分。這個美籍外援今場解除封印，首節射入兩球三分，豪取10分，配合徐遠成的中距離，領先21：17。東方派徐遠征看守對方主力Sameen Swint，進攻交給麥洛連和巴錫，前者主宰內線，後者手起刀落，再轟3球三分，半場領先53：35。

眼看勝券在握，主教練柏利施域讓本土球員吸取經驗。梁嘉顯上次對泗水羅浮宮攻入21分，今次在底角連中三元，再轟入一球「Long 3」，相當搶鏡。卜聿揚在內線放籃，蘇利文和迪維拉也成功開齋，點點開花下，東方大勝109：64，累積5勝1負，高踞聯盟榜首。

東方有6人得分上雙，巴錫11投7中，包括5球三分，攻入最高的19分。麥洛連貢獻17分15籃板。基拔同樣交出「雙雙」17分10助攻。華將亦有不俗表現，梁嘉顯上陣15分鐘，三分球8投4中，攻入14分。「徐氏兄弟」徐遠成和徐遠征各得10分。