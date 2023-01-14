福仔平主場入波紀錄　紅魔反勝曼城9連勝

周六（14日）晚英超頭場爆發曼市打吡，曼聯4分鐘內連入2粒，拉舒福特更平球會紀錄，連續9仗於奧脫福入波，喺主場以2比1反勝曼城，各項正式賽事豪取9連勝，魔性澎湃。

曼聯賽前各項正式賽事8連勝，啱啱加盟嘅箭頭韋格賀斯因趕唔切註冊主帥，只能喺看台睇波，腳風超順嘅拉舒福特繼續擔正，上周中英聯盃意外出局嘅曼城，今仗強陣出擊，艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼等復任正選。

雖然藍月亮控球較多，但曼聯利用費特洛迪古斯貼身「招呼」迪布尼，令神鋒夏蘭特缺少供應，呢招奏效，上半場佢哋入肉攻擊更多，10分鐘基斯甸艾歷臣藉貝拿度施華傳失波，妙傳般奴費南迪斯射斜，34分鐘拉舒福特接應長傳，避過出迎嘅曼城門將艾達臣摩拉斯，可惜角度太窄被文路爾艾簡治護到空門，5分鐘後佢單刀又遭艾達臣及時封出。

雖然「福仔」上半場疑似拉傷，但易邊後未有被換走，紅魔反而用安東尼馬菲奧斯入替安東尼馬迪爾。不過曼城明顯有起色，主帥哥迪奧拿喺57分鐘換入基亞利殊，佢入場只係3分鐘，即接應迪布尼傳中頂入，打破僵局。去到78分鐘，曼聯後場一記直線，「福仔」處於越位位置，但佢冇掂波參與進攻，讓畀後上嘅般費撞射扳平，球證認為入球有效，頗具爭議。

紅魔得不饒人，82分鐘後備上陣嘅加拿祖妙傳拉舒福特近射破網，連續9仗於奧脫福入波，追平傳奇射手華奧歷嘅紀錄，曼聯4分鐘入2球反勝曼城2比1，連贏9場堅威水。