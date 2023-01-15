張家朗勇挫世界冠軍 躋身巴黎站4強穩奪獎牌

「香港劍神」張家朗銳不可擋！於世界盃巴黎站男子花劍8強火拼世界冠軍法國的尼霍特，合演一場奧運冠軍硬撼世界冠軍的巔峰對決，結果張家朗以15比12勇挫尼霍特(Lefort Enzo)，殺入最後4強，鎖定一面獎牌，並且向衞冕目標再跨進一步。

這是去年同一賽事8強戰的翻版。儘管尼霍特近態火熱，不但於5個月前的埃及開羅世界錦標賽摘金，兩個月前亦在德國站世界盃取得季軍，事實上尼霍特的世界排名第4亦比張家朗稍高一級，然而，張家朗遇強愈強，更憑着去年在同一場地（顧拜旦體育館）奪得個人首個世盃分站冠軍的往績，加強了信心，今仗與尼霍特合演了一場異常緊湊的賽事。

甫開賽，兩位劍手積極進攻，出劍之快令人咋舌，往往在1秒至數秒間攻堅。而頭6分就平手了6次，奪分幾乎是梅花間竹。至中段張家朗一口氣拿下6分，一下子將比數拉開至11比6。別以為尼霍特大勢已去，這位31歲劍手隨即反撲，打出一波4比0攻勢，迫近比分至兩分距離。其後更打平12比12，是本仗第7度平手。

此時，張家朗向裁判示意換劍，稍作回氣後，他頂住壓力以及對手主場的聲威，連奪兩分至決勝點，此時第一節比賽才完結，回到賽場後，最終張家朗成功再刺中尼霍特，以15比12報捷；下仗對美國劍手陳海翔(Massials Alexander)爭入決賽，陳海翔父親為希臘人，母親台灣人，來自劍擊世家的他曾奪2016年奧運銀牌 。欲知張家朗能否衞冕成功，記得緊貼東網報道。