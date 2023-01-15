曼聯爭議入波成「笑話」　球員通道爆衝突

周六(14日)英超曼市打吡餘波未了，曼聯憑一個爭議性入波2比1反勝曼城，完場後引起球壇熱烈討論。據報曼城將帥完場後喺球員通道包圍球證質問，曼聯球員亦有份加入，雙方一度激烈爭執，曼城中堅文路爾艾簡治直斥判決係「笑話」，領隊哥迪奧拿更直斥球證判決係「因為呢度係奧脫福」。

爭議入球出現喺78分鐘，曼聯中場卡斯米路交出直線，處於越位位置嘅拉舒福特衝前接應，但佢見到般奴費南迪斯同時後上，「福仔」就突然收步讓畀後者射入。旁證當時舉旗示意越位在先，但球證艾治維認為拉舒福特未有掂波，所以判決入球有效，曼聯憑呢個入波追平並最終反敗為勝。

著名挪威記者科托夫爆料，賽後球員通道出現混亂場面，基亞利殊、文路爾艾簡治、基爾獲加同哥迪奧拿一度包圍球證理論，其中基亞利殊表現「非常失望」但未有攻擊性，曼聯嘅哈利馬古尼亦加入戰團，場面一度非常混亂，幸好消息指未有嚴重事故發生。

喺爭議入波中追纏拉舒福特嘅文路爾艾簡治表示：「我好遲先返球員通道，當時事件已差唔多完結，我唔知係邊個引起(混亂)，但當時除咗曼聯球員，個個都覺得好失望，最後亦冇大問題發生。」對於爭議入波，呢位瑞士中堅話：「呢球係一個笑話，拉舒福特一直追住個波到最後一刻，我知佢冇掂波，但佢追個波追咗30米，球證竟然選擇睇唔到。」

曼城領隊哥迪奧拿同樣憤怒，暗指艾治維係偏幫主場嘅曼聯：「旁證話拉舒福特有影響，但呢個球場(奧脫福)嘅人(VAR、球證)話冇，咁我可以點？球例就係球例，負責演繹嘅係球證，呢個球場嘅人話拉舒福特冇參與進攻，呢度係奧脫福球場、就好似晏菲路一樣，我哋需要踢得更好。」