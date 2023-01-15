1億歐元成功截劫　梅迪克戲劇性上「車」

烏克蘭天才翼鋒梅迪克係冬轉會窗搶手貨，一直有報道話英超榜首阿仙奴已接近成功簽人，不過周日(15日)有戲劇性發展，車路士突然出價1億歐元，成功同薩克達達成協議，車路士官方社交網亦搶先宣布22歲嘅梅迪克加盟。

阿仙奴同梅迪克自上年夏天開始已眉來眼去，不過薩克達一直堅持「梅迪克勁過安東尼馬菲奧斯」，企硬要以安東尼轉會曼聯嘅價格(1億歐元)為指標，阿仙奴最後開價係7,000萬歐元，外加2,500萬歐元要符合特別條件先會啟動嘅獎金條款，點知車路士突然殺出，同樣開出7,000萬歐元轉會費，並附有3,000萬歐元「幾乎肯定」可能實現嘅獎金條款，成功截劫。

著名記者Fabrizio Romano報道，梅迪克已經飛抵倫敦做體測，並已同意一份長達7年嘅合約。雖然轉會仍未100%落實，不過車路士官方社交裝已經搶先發功，喺IG嘅介紹欄加入梅迪克，亦發文要求球迷留言「向梅迪克示好」，消息指車路士周日晚主場對水晶宮聯賽前，梅迪克就會正式亮相。