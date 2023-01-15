希斯基：西部聯秤先　勢擊落噴射機

西部聯上輪聯賽以0比4大敗給墨爾本城，但他們最近防守表現經已有所改善，我認為這場大敗只是一時失手而矣。

我反而最為擔憂的是西部聯的入球能力，因為他們自世盃復賽後，就沒有一場聯賽可以攻入多過1球。他們需要為阿歷山大比祖域製造更多機會才可，事關此子具有不俗的把握力。

領隊艾萊斯希望球隊今仗交出更穩固的防守表現，但同時也希望干洛皮恩及尼高拉斯米蘭奴域等進攻球員，可以在有利位置踢出更有效率的足球。另外，我認為一對閘位球員祖殊列斯頓及加路斯奧可於邊路構成威脅。

紐卡素噴射機近況更加低迷，近5仗輸了4場，而這幾場敗仗中更加未能取得任何入球，令人感到憂慮。我肯定球隊的士氣也相當低，所以這個時候噴射機需要上下一心，繼續努力作出拚搏及相信自己，最終將會重返正軌。

我之前曾經提到，我的前球會紐卡素噴射機擁有一些年青好球員坐鎮，但最大的問題是球會缺乏資金，球員經驗亦尚淺，導致表現未如理想。

蘇迪里奧於前線擁有一定的危險性，但我希望看到米科達迪斯可以交出更佳的表現。他上季攻入多個入球，但如今缺乏信心，上輪球隊被FC麥克阿瑟擊敗一仗中他更加12碼宴客！

我個人當然希望紐卡素噴射機可以撥亂反正，但我認為西部聯今仗最終將可於主場重返正軌。