神話破滅　夏蘭特連續3場食白果

曼城前鋒艾寧夏蘭特開季以來一路瘋狂入波，但近期突然啞火，近3次上陣都冇波入，包括今輪英超對曼聯，踢足全場只有2次射門，並且唔中目標，被網民寸神話破滅，曾效力曼城嘅德國名宿夏文踩多一腳，指「藍月亮」以往冇夏蘭特，表現仲好。

艾寧夏蘭特今季英超已入21球，包括上年10月英超主場對曼聯，上演帽子戲法，被睇好今季英超入到40球以上。不過，呢位22歲挪威國腳近期狀態下滑，近3次上陣都未能取得入球，其中2場更加輸波。

艾寧夏蘭特一直被視為曼城最後一塊拼圖，簽入佢就可以所向無敵，但依家證明事實並非如此，夏文更指夏蘭特係曼城嘅負累：「如果冇夏蘭特，曼城會係1支更佳球隊，就算佢今季入到40球，我都係咁講，佢喺球場上嘅目標太明顯，一定成為對手重點打擊對象，長期會令球隊付出代價。」

今仗客串曼聯中堅位置嘅勞基梳爾表示，球隊並冇特別安排凍結夏蘭特，而係靠全隊做好防守工作，令對手難以組織攻勢，結果夏蘭特只有19次觸球機會，當中得3次喺曼聯禁區內觸球，可以話係踢到隱形。