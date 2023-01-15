富咸5連勝+射手復出　受讓勁抵玩

2023年01月15日 13:02
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    英超紐卡素主場迎戰富咸，「新土豪」紐卡素近期狀態走下坡，除咗連續兩場聯賽失分之外，仲喺英足盃畀甲組仔錫周三淘汰出局，表現令人失望。反觀富咸愈戰愈勇，近5場正式賽事全勝，加上射手阿歷山大米祖域坐完「波監」，今仗可復出倒戈，有力搶分而回，富咸受讓抵玩，可博讓球客勝。（Now 621及611周日晚10時直播）
    紐卡素祖連頓醉駕惹官非
    紐卡素今季戰績彪炳，已佔據英超前4，但近兩場聯賽都打和0比0，銳氣盡消，雖然作客和阿仙奴並唔失禮，但主場對護級分子列斯聯都贏唔到，就講唔通，可見「喜鵲」始終欠缺傳統班霸嘅穩定性。另外，中場主力祖連頓日前涉嫌醉酒駕駛，被警方落案控告，領隊艾迪侯域今仗可能「雪藏」呢位巴西球星，令球隊實力打折扣。
    另邊廂，富咸由上月聖誕「拆禮物日」開始，連贏5場，包括4場英超及1場英足盃，上仗最犀利以2比1擊敗車路士，34歲老將韋利安倒戈射入1球，表現令人驚喜。值得一提，富咸上仗缺少停賽嘅首席射手阿歷山大米祖域，都可以贏車路士，更何況佢今仗復出，絕對令富咸如虎添翼。
    直播表
    周日2:00pm 澳職 西部聯 Vs 紐卡素噴射機
    無綫myTV Super
    周日7:30pm 意甲 薩斯索羅 Vs 拉素
    Now 638
    周日8:00pm 法甲 里爾 Vs 特魯瓦
    Now 639
    周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 愛斯賓奴
    Now 632
    周日10:00pm 英超 車路士 Vs 水晶宮
    Now 622
    周日10:00pm 英超 紐卡素 Vs 富咸
    Now 621、611
    周日10:00pm 意甲 拖連奴 Vs 史柏斯亞
    Now 638
    周日10:00pm 法甲 蘭斯 Vs 尼斯
    Now 639
    周日11:15pm 西甲 艾美利亞 Vs 馬德里體育會
    Now 632
    周日11:45pm 荷甲 格羅寧根 Vs 飛燕諾
    無綫myTV Super
    周一0:05am 法甲 摩納哥 Vs 阿些斯奧
    Now 639
    周一0:30am 英超 熱刺 Vs 阿仙奴
    Now 621、611
    周一1:00am 意甲 阿特蘭大 Vs 沙蘭力坦拿
    Now 638
    周一3:45am 意甲 羅馬 Vs 費倫天拿
    Now 638
    周一3:45am 法甲 雷恩 Vs 巴黎聖日耳門
    Now 639